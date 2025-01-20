Екатеринбуржцы за неделю перевели на счета мошенников свыше 16 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2024. В Екатеринбурге местный житель пенсионного возраста, действуя по инструкции ...24.07.2023 Жители Челябинской области перевели кибермошенникам почти 5 млн рублей
УрБК, Челябинск, 24.07.2023. Жители Южного Урала перевели кибермошенникам более 4,6 млн руб. Все пострадавшие ...29.09.2021 Пенсионер из Екатеринбурга перевел мошенникам на «безопасные» счета более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 75-летний местный житель, ставший жертвой телефонных ...19.07.2021 В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета телефонных мошенников более 1,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2021. Жительница Екатеринбурга перечислила на счета телефонных аферистов более 1,4 млн руб. ...03.12.2020 Две жительницы Екатеринбурга перевели на «защищенные счета» мошенников почти 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2020. Очередными жертвами мошенников в Екатеринбурге стали 65-летняя жительница ...