Екатеринбуржцы за неделю перевели на счета мошенников свыше 16 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. Жители Екатеринбурга на прошлой неделе перевели на счета мошенников более 16 млн руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по городу.



Одной из жертв мошенников стал екатеринбуржец пенсионного возраста, который по указанию лжесотрудников ФСБ перевел на «безопасные счета» злоумышленников почти 5,5 млн руб. личных накоплений.



Также мошенникам, действующим под видом «представителей Госуслуг», «ФСБ» и «Центробанка», удалось убедить пенсионерку снять с банковского счета личные сбережения и продать автомобиль Toyota Highlander. В общей сложности женщина перевела звонившем почти 3 млн руб.



В обоих случаях возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».