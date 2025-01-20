Жители Екатеринбурга на прошлой неделе перевели на счета мошенников более 20 млн руб.

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. Жители Екатеринбурга на прошлой неделе перевели на счета мошенников более 16 млн руб. ...02.09.2024 Жители Екатеринбурга за прошлую неделю перевели на счета аферистов в общей сложности 41 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. В Екатеринбурге 31 августа состоялся массовый рейд по профилактике мошенничества. В ...28.06.2024 В Екатеринбурге местный житель перевел на «безопасные счета» свыше 4,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действующие под видом сотрудников ФСБ, убедили ...29.09.2021 Пенсионер из Екатеринбурга перевел мошенникам на «безопасные» счета более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 75-летний местный житель, ставший жертвой телефонных ...03.12.2020 Две жительницы Екатеринбурга перевели на «защищенные счета» мошенников почти 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2020. Очередными жертвами мошенников в Екатеринбурге стали 65-летняя жительница ...