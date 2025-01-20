Жители Екатеринбурга на прошлой неделе перевели на счета мошенников более 20 млн руб.

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2025. Жители Екатеринбурга на прошлой неделе перевели на счета мошенников более 20 млн руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по городу.



Одной из жертв мошенников стала местная жительница, которую лжеброкеры убедили «инвестировать» в торговую интернет-площадку свыше 7 млн руб.



Также мошенникам, действующим под видом «сотрудников» Центробанка, удалось убедить пенсионерку обналичить и перевести на «безопасные счета» 300 тыс. руб. сбережений.



В обоих случаях возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».