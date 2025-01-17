В Свердловской области снизились цены на бананы и вареную колбасу

С 11 по 18 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 11,3%, до 116,52 руб. ...21.09.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. С 11 по 18 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...07.09.2023 На Среднем Урале свежие огурцы за неделю подорожали на 10%
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. С 28 августа по 4 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...23.06.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы
С 10 по 17 июня 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 7,43%, до 84,56 ...26.03.2021 На Среднем Урале цены на морковь за неделю выросли на 4,27%
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. С 15 по 22 марта 2021 года в Свердловской области средние потребительские цены на ...