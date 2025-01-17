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17.01.2025

В Свердловской области снизились цены на бананы и вареную колбасу

С 9 по 13 января в Свердловской области сильнее всего выросли цены на морковь (на 3,75%, до 48,60 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

Также за отчетный период в регионе выросла стоимость столовой свеклы (на 3,07%, до 45,56 руб. за кг), репчатого лука (на 3%, до 51,89 руб. за кг), картофеля (на 2,22%, до 53,18 руб. за кг), кур охлажденных и мороженых (на 1,24%, до 222,1 руб. за кг).

При этом снизились цены на бананы (на 1,63%, до 163,92 руб. за кг), вареную колбасу (на 1,38%, до 557,35 руб. за кг), свежие огурцы (на 1,34%, до 287,34), помидоры (на 1,23%, до 260,07 руб. за кг), маргарин (на 1,3%, до 260,25 руб. за кг), консервы овощные для детского питания (на 1,02%, до 650,45 руб. за кг).
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