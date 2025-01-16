Инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%

УрБК, Москва, 15.09.2023. По итогам 2023 года годовая инфляция в России составит 6-7%. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ ...19.06.2023 ЦБ назвал причины ускорения инфляции в Свердловской области
Эксперты Уральского ГУ Банка России назвали причины ускорения темпов инфляции в Свердловской области. По их мнению, ...19.06.2023 ЦБ назвал причины ускорения инфляции в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. Эксперты Уральского ГУ Банка России назвали причины ускорения темпов инфляции в ...17.08.2022 Минэкономразвития РФ улучшило прогноз по инфляции на 2022 год
УрБК, Москва, 17.08.2022. Минэкономразвития РФ обновило прогноз социально-экономического развития страны до 2025 года. ...11.03.2022 Аналитики спрогнозировали 20-процентную инфляцию в России в 2022 году
УрБК, Москва, 11.03.2022. По итогам 2022 года инфляция в РФ составит 20%, валовой внутренний продукт (ВВП) страны в ...