Администрация Екатеринбурга начинает сбор предложений по благоустройству парков по программе ФКГС

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УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. Власти Екатеринбурга утвердили список потенциальных объектов для благоустройства, ...

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УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Жители Екатеринбурга в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской ...

В Екатеринбурге 15 января стартует сбор предложений об объектах благоустройства на общественных территориях в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В Екатеринбурге с 15 по 28 января 2024 года пройдет сбор предложений об объектах ...

Администрация Екатеринбурга начала сбор предложений возможных мест для строительства храма Святой Екатерины

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УрБК, Екатеринбург, 20.05.2019. С 20 мая в Екатеринбурге начинается сбор предложений горожан по возможным площадкам для ...