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16.01.2025

Администрация Екатеринбурга начинает сбор предложений по благоустройству парков по программе ФКГС

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. 17 января администрация Екатеринбурга начнет сбор предложений по благоустройству парков по программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Екатеринбуржцы смогут проголосовать за 24 городских пространства, которые нуждаются в благоустройстве, через Платформу обратной связи на Госуслугах. В список вошли по три локации от каждого района уральской столицы. Горожане смогут отметить одно из предложенных городских пространств либо предложить свой вариант. По итогам голосование будет сформирован список из восьми площадок, которые будут претендовать на благоустройство в 2026 году. Сбор предложений продлится до 31 января. Само голосование состоится весной 2025 года.

Перечень рекомендованных территорий можно посмотреть на сайте города.
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