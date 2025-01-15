Импорт куриных яиц в Россию за 2024 год увеличился в 1,6 раза

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Куриные яйца в Свердловской области за год подорожали на 31%

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2024. Цены на куриные яйца в скорлупе на Среднем Урале в январе-ноябре 2024 года выросли на ...

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АКОРТ: Цены на яйца в российских магазинах стабилизируются

УрБК, Москва, 16.01.2024. Цены на куриные яйца в российских магазинах начали стабилизироваться благодаря появлению на ...