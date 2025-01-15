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15.01.2025

Импорт куриных яиц в Россию за 2024 год увеличился в 1,6 раза

УрБК, Москва, 15.01.2025. По итогам 2024 года в Россию импортировали 818,5 тыс. шт. куриных яиц, что в 1,6 раза больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщили в Россельхознадзоре, пишет ТАСС.

В ведомстве сообщили, что основными поставщиками яиц на российский рынок являются Белоруссия, Азербайджан и Турция.

В частности, импорт яиц из Белоруссии по итогам прошлого года вырос на 39% (до 710,5 тыс. шт.), из Азербайджана — в 40,6 раза (до 48,7 тыс. шт.). Турция в 2024 году поставила в 2024 году 44,3 тыс. шт. (в 2023 году поставки не осуществлялись).

Добавим, что цены на куриные яйца на Среднем Урале в январе-ноябре 2024 года выросли на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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