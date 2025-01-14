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14.01.2025

В Екатеринбурге на территории поселка Исток построят четыре улицы

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. В Екатеринбурге на территории поселка Исток построят четыре улицы. Проекты планировки и межевания для строительства утвердил градоначальник Алексей Орлов. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Проект предусматривает строительство или реконструкцию трех участков ул. Новой с номерами 1, 2, 3, протяженностью 261,2 м, 254,4 м и 281,1 м соответственно, а также ул. Кубанской протяженностью 243,5 м.

Также в планах строительство вдоль улиц современных дорог, которые пройдут от Молочного переулка к участкам, предоставленным многодетным семьям. Проезжая часть предполагается шириной от 6 до 7 м, пешеходная — от 2,5 до 3 м. В тупиковых улицах расположатся площадки для разворота. Благодаря новым дорогам горожане смогут легче добираться до своих домов.
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