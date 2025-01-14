В Екатеринбурге на территории поселка Исток построят четыре улицы

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории ...21.08.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории для строительства трех домов и детского сада на Вторчермете
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории для ...22.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект строительства еще пяти участков улично-дорожной сети города
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил проекты планировки и межевания территории в ...18.09.2020 В Екатеринбурге построят местный проезд вдоль улицы Блюхера
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2020. В Екатеринбурге построят местный проезд вдоль улицы Блюхера, сообщает пресс-служба ...22.07.2020 Александр Высокинский утвердил проект планировки и межевания территории в микрорайоне Солнечный
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект планировки и межевания ...