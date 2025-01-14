В Екатеринбурге на территории поселка Исток построят четыре улицы

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект возведения ледовой арены в границах улиц Кубанской и Славной

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории для строительства трех домов и детского сада на Вторчермете

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории для ...