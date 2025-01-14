Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направит 2,3 млрд рублей на ремонт дорог в муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направит более 2 млрд рублей на ремонт и строительство автодорог в муниципалитетах. Соответствующее постановление уже подписано, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Из документа следует, что 13 муниципалитетов получат межбюджетные трансферты из регионального бюджета в размере 2,3 млрд руб. Главная цель данной инициативы — привести значимые дороги в порядок, чтобы жители городов, деревень и сел могли безопасно и комфортно передвигаться между населенными пунктами.



Так, Качканарскому муниципальному округу выделят 257,8 млн руб. для продолжения ремонта дорог по ул. Тургенева, дороги от ул. Набережная до перекрестка на лыжероллерную трассу «Звездочка» с установкой тротуаров вдоль коллективных садов. Кроме того, средства потратят на реконструкцию участков улиц Октябрьской и Кирова.



Краснотурьинск получит 152,5 млн руб. для выполнения поручений главы региона. Средства пойдут на софинансирование капитального ремонта улиц Чкалова и Октябрьской.



Красноуфимскому МО выделено 67,6 млн руб. для продолжения капитального ремонта улиц Луговая и Советская в селе Криулино. Эти улицы являются маршрутами для общественного транспорта, школьного автобуса и транзитного транспорта, следующего в деревни Банное, Чигвинцево, а также в поселки Сарана и Пудолинговый.



Невьянский МО получит 152 млн руб. на капитальный ремонт улиц Горького и Свердлова в селе Шайдуриха, где в 2023 году от природного пожара пострадали несколько десятков жилых домов и дач. Ирбитскому муниципальному образованию направят 65,7 млн руб. на капитальный ремонт улиц Заречная и Свердлова в селе Знаменское.