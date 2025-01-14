УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
14.01.2025

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направит 2,3 млрд рублей на ремонт дорог в муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направит более 2 млрд рублей на ремонт и строительство автодорог в муниципалитетах. Соответствующее постановление уже подписано, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Из документа следует, что 13 муниципалитетов получат межбюджетные трансферты из регионального бюджета в размере 2,3 млрд руб. Главная цель данной инициативы — привести значимые дороги в порядок, чтобы жители городов, деревень и сел могли безопасно и комфортно передвигаться между населенными пунктами.

Так, Качканарскому муниципальному округу выделят 257,8 млн руб. для продолжения ремонта дорог по ул. Тургенева, дороги от ул. Набережная до перекрестка на лыжероллерную трассу «Звездочка» с установкой тротуаров вдоль коллективных садов. Кроме того, средства потратят на реконструкцию участков улиц Октябрьской и Кирова.

Краснотурьинск получит 152,5 млн руб. для выполнения поручений главы региона. Средства пойдут на софинансирование капитального ремонта улиц Чкалова и Октябрьской.

Красноуфимскому МО выделено 67,6 млн руб. для продолжения капитального ремонта улиц Луговая и Советская в селе Криулино. Эти улицы являются маршрутами для общественного транспорта, школьного автобуса и транзитного транспорта, следующего в деревни Банное, Чигвинцево, а также в поселки Сарана и Пудолинговый.

Невьянский МО получит 152 млн руб. на капитальный ремонт улиц Горького и Свердлова в селе Шайдуриха, где в 2023 году от природного пожара пострадали несколько десятков жилых домов и дач. Ирбитскому муниципальному образованию направят 65,7 млн руб. на капитальный ремонт улиц Заречная и Свердлова в селе Знаменское.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.09.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил около 600 млн рублей на ремонт муниципальных дорог

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил около 600 млн руб. на ремонт ...

22.01.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил почти 800 млн рублей на реконструкцию дорог и строительство мостов в муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального ...

31.07.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительный 141 млн рублей на ремонт и строительство дорог в муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил дополнительные 141,7 млн руб. ...

10.02.2023 Дегтярск и Заречный получат 313 млн рублей на строительство дорог

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. Правительство Свердловской области выделило 313 млн руб. Дегтярску и Заречному на ...

02.02.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил 2,4 млрд рублей на ремонт муниципальных мостов и дорог

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил более 2,4 млрд руб. на ремонт ...

Популярные новости
27.12.2024Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта26.12.2024Суд обязал екатеринбуржца заплатить штраф в размере 130 тыс. рублей за передачу каршеринговой машины третьему лицу27.12.2024В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру20.12.2024От модного кластера — к промышленному хабу19.12.2024В Екатеринбурге сохранят 16 га Березовой рощи
Архив новостей
Январь 2025 (191)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18