УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:30

В Свердловской области утвердили программу развития автомобильного туризма до 2030 года

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил программу по развитию автомобильного туризма до 2030 года. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Для развития автомобильного туризма планируется создать условия для увеличения числа кемпингов и кемпстоянок, разработать рекомендации для объектов дорожного и придорожного сервиса по обслуживанию туристов, организовать новые парковки рядом с популярными местами посещения, обеспечить мобильную связь и доступ в интернет на главных туристических маршрутах, а также развивать сеть туристских троп.

По предварительным итогам, в 2024 году Свердловскую область посетили свыше 2 млн туристов. Уральский регион является одним из самых привлекательных направлений для путешествий по России.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.12.2024 «Атомстройкомплекс» предложил построить восемь отелей для развития автомобильного туризма

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2024. На территории Урала и Сибири может появиться сеть из восьми отелей для развития ...

13.12.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с главой Серова Василием Сизиковым программу развития города до 2030 года

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Серовского городского округа ...

13.12.2021 В Свердловской области создают департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о создании регионального департамента по развитию ...

13.12.2021 В Свердловской области создают департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о создании ...

19.02.2018 Свердловская область в 2017 году приняла более 2,5 млн туристов

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2018. Свердловская область в 2017 году вошла в топ-10 наиболее популярных туристических ...

Популярные новости
18.12.2024Власти Екатеринбурга утвердили план застройки территории вдоль проспекта Космонавтов площадью 4,1 га27.12.2024Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта26.12.2024Суд обязал екатеринбуржца заплатить штраф в размере 130 тыс. рублей за передачу каршеринговой машины третьему лицу27.12.2024В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру16.12.2024В Екатеринбурге остановился рост цен на аренду
Архив новостей
Январь 2025 (95)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1