В Свердловской области утвердили программу развития автомобильного туризма до 2030 года

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2024. На территории Урала и Сибири может появиться сеть из восьми отелей для развития ...13.12.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с главой Серова Василием Сизиковым программу развития города до 2030 года
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Серовского городского округа ...13.12.2021 В Свердловской области создают департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о создании регионального департамента по развитию ...13.12.2021 В Свердловской области создают департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о создании ...19.02.2018 Свердловская область в 2017 году приняла более 2,5 млн туристов
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2018. Свердловская область в 2017 году вошла в топ-10 наиболее популярных туристических ...