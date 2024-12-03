В Свердловской области утвердили программу развития автомобильного туризма до 2030 года

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил программу по развитию автомобильного туризма до 2030 года. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Для развития автомобильного туризма планируется создать условия для увеличения числа кемпингов и кемпстоянок, разработать рекомендации для объектов дорожного и придорожного сервиса по обслуживанию туристов, организовать новые парковки рядом с популярными местами посещения, обеспечить мобильную связь и доступ в интернет на главных туристических маршрутах, а также развивать сеть туристских троп.



По предварительным итогам, в 2024 году Свердловскую область посетили свыше 2 млн туристов. Уральский регион является одним из самых привлекательных направлений для путешествий по России.