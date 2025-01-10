Квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц подорожали на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2025. На конец декабря средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 123 210 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости.



За неделю этот показатель вырос на 0,3%, а за месяц — на 0,8%.



Отметим, что средний срок экспозиции на «вторичке» сейчас составляет 121 день.