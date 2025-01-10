Квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц подорожали на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. По состоянию на 2 декабря средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...22.11.2024 Квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц подешевели на 0,3%
По состоянию на 18 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 123 тыс. 228 руб. ...22.11.2024 Квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц подешевели на 0,3%
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2024. По состоянию на 18 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...14.11.2024 Квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за неделю подешевели на 0,4%
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2024. По состоянию на 11 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...11.07.2022 В Екатеринбурге квартиры на вторичном рынке за неделю подорожали на 0,4%
По состоянию на 4 июля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 98 тыс. 957 ...