Свердловские власти увеличили финансирование программы развития Нижнесергинского муниципального района на 652 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение дополнительно направить 652 млн руб. на развитие социально-экономической инфраструктуры Нижнесергинского муниципального района. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Дополнительные средства будут направлены на реализацию инвестиционных проектов в сфере промышленности и обновление сетей водоснабжения и теплоснабжения в поселках городского типа Дружинино, Атиг и Верхние Серги. Также власти региона планируют построить газопровод между деревнями Шарама, Уфа-Шигири, Урмикеево. Помимо этого, в 2025 году муниципалитет займется развитием особо охраняемой природной территории «Природный парк «Оленьи ручьи».



Напоминаем, что практика создания комплексных программ используется в регионе с 2013 года. В данный момент подобные «дорожные карты» развития разработаны в 14 муниципальных образованиях.