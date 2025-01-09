УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
09.01.2025

Свердловские власти увеличили финансирование программы развития Нижнесергинского муниципального района на 652 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение дополнительно направить 652 млн руб. на развитие социально-экономической инфраструктуры Нижнесергинского муниципального района. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Дополнительные средства будут направлены на реализацию инвестиционных проектов в сфере промышленности и обновление сетей водоснабжения и теплоснабжения в поселках городского типа Дружинино, Атиг и Верхние Серги. Также власти региона планируют построить газопровод между деревнями Шарама, Уфа-Шигири, Урмикеево. Помимо этого, в 2025 году муниципалитет займется развитием особо охраняемой природной территории «Природный парк «Оленьи ручьи».

Напоминаем, что практика создания комплексных программ используется в регионе с 2013 года. В данный момент подобные «дорожные карты» развития разработаны в 14 муниципальных образованиях.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.12.2024 Свердловские власти увеличили финансирование программы развития ГО Красноуральск почти на 10 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы ...

26.12.2023 На развитие коммунальной сферы Нижнесергинского муниципального района дополнительно выделено 669,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил увеличение на 669,4 млн руб. ...

28.12.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о выделении ...

10.11.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на 760 млн рублей увеличил финансирование программ развития Ирбита и Невьянска

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Ирбит и Невьянск получат дополнительное финансирование программ комплексного развития. ...

04.12.2013 В природном парке «Оленьи ручьи» выявлена несанкционированная свалка ТБО площадью более 750 кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2013. Прокуратура Нижнесергинского района с участием государственного инспектора в области ...

Популярные новости
18.12.2024Власти Екатеринбурга утвердили план застройки территории вдоль проспекта Космонавтов площадью 4,1 га27.12.2024Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта26.12.2024Суд обязал екатеринбуржца заплатить штраф в размере 130 тыс. рублей за передачу каршеринговой машины третьему лицу27.12.2024В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру16.12.2024В Екатеринбурге остановился рост цен на аренду
Архив новостей
Январь 2025 (95)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1