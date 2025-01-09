Свердловские власти увеличили финансирование программы развития Нижнесергинского муниципального района на 652 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы ...26.12.2023 На развитие коммунальной сферы Нижнесергинского муниципального района дополнительно выделено 669,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил увеличение на 669,4 млн руб. ...28.12.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о выделении ...10.11.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на 760 млн рублей увеличил финансирование программ развития Ирбита и Невьянска
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Ирбит и Невьянск получат дополнительное финансирование программ комплексного развития. ...04.12.2013 В природном парке «Оленьи ручьи» выявлена несанкционированная свалка ТБО площадью более 750 кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2013. Прокуратура Нижнесергинского района с участием государственного инспектора в области ...