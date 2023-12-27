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Свердловские власти увеличили финансирование программы развития ГО Красноуральск почти на 10 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития ГО Красноуральск на 2023-2030 годы на 9,8 млрд руб., сообщает региональный департамент информполитики.

Дополнительные средства в первую очередь будут направлены на реализацию инвестиционных проектов в промышленности. Помимо этого, деньги предполагается использовать для проведения капитальных ремонтов образовательных учреждений, комплексного благоустройства дворов и общественных пространств, строительства новой дороги, лыжероллерной трассы, коттеджного поселка и общежития.

Напоминаем, что практика создания комплексных программ используется в регионе с 2013 года. В данный момент подобные «дорожные карты» развития разработаны в 14 муниципальных образованиях.
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