Свердловские власти увеличили финансирование программы развития ГО Красноуральск почти на 10 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил продление сроков реализации ...25.12.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование Режевского городского округа до 11,9 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. Финансирование комплексной программы развития Режевского городского округа на 2016-2024 ...21.12.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития Верхней Салды до 141 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального ...24.11.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев одобрил программу социально-экономического развития Красноуральска
УрБК, Екатеринбург 24.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил комплексную программу развития ...10.11.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на 760 млн рублей увеличил финансирование программ развития Ирбита и Невьянска
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Ирбит и Невьянск получат дополнительное финансирование программ комплексного развития. ...