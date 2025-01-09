Таиланд в прошлом году посетили 1,7 млн россиян

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Ассоциация туроператоров России: Российские туристы не поехали в Таиланд вместо Египта

УрБК, Москва, 17.03.2011. Общий въездной поток россиян в Таиланд увеличился в феврале 2011 года всего на 2%. Таким ...