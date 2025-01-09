Таиланд в прошлом году посетили 1,7 млн россиян

УрБК, Москва, 04.12.2023. По итогам 2023 года Таиланд посетят не менее 1,6 млн российских туристов. Такой прогноз ...22.03.2017 Российских туристов за рубежом в 2016 году стало меньше на 18,5%
УрБК, Москва, 22.03.2017. Количество поездок россиян за рубеж с целью туризма в 2016 году сократилось на 18,5%. Об этом ...16.03.2017 Число поездок россиян за границу в 2016 году сократилось на 8%
УрБК, Москва, 16.03.2017. Число поездок российских граждан за рубеж в 2016 году составило 31,7 млн, что почти на 8% ...05.09.2011 В 2011 году число граждан РФ, посетивших Египет, снизилось на 60,5%
УрБК, Москва, 05.09.2011. Росстат и Ростуризм опубликовал статистику выезда за рубеж, согласно которой за I полугодие ...17.03.2011 Ассоциация туроператоров России: Российские туристы не поехали в Таиланд вместо Египта
УрБК, Москва, 17.03.2011. Общий въездной поток россиян в Таиланд увеличился в феврале 2011 года всего на 2%. Таким ...