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09.01.2025

Таиланд в прошлом году посетили 1,7 млн россиян

УрБК, Москва, 09.01.2025. Турпоток из России в Таиланд за 2024 год вырос на 18%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства туризма и спорта Таиланда.

Если в 2023 году страну посетили 1,48 млн россиян, то в 2024 году их число достигло 1,7 млн.

В первые пять дней 2025 года в Таиланд прибыли более 500 тыс. иностранных туристов, среди которых было почти 47 тыс. россиян.

Глава туристического управления Таиланда (ТАТ) Тхапани Киатпхайбун заявил, что доходы от туристических поездок россиян в прошлом году составили около 5 млрд долларов США.
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