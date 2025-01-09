Гендиректор девелопера Академического района Екатеринбурга Сергей Ланцов принял участие в акции «Елка желаний»

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. Клиенты Сбербанка получат кешбэк бонусами СберСпасибо при покупке жилья в Академическом ...14.03.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вручил награды руководителям основного застройщика Академического района Екатеринбурга за заслуги в развитии региона
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Губернатор Евгений Куйвашев вручил знак отличия региона «За заслуги перед Свердловской ...01.03.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев наградил руководителей основного застройщика Академического района Екатеринбурга за заслуги в развитии региона
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. Губернатор Евгений Куйвашев наградил председателя совета директоров АО СЗ ...18.12.2014 Компания «Мотив» продолжает благотворительную акцию «Елка желаний»
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2014. Мобильный оператор «Мотив» продолжает проведение благотворительной акции «Елка ...26.11.2012 Компания «Мотив» вновь принимает участие в благотворительной акции «Елка желаний»
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2012. Компания «Мотив» уже во второй раз принимает участие в ежегодной благотворительной ...