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09.01.2025

Гендиректор девелопера Академического района Екатеринбурга Сергей Ланцов принял участие в акции «Елка желаний»

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Новогоднюю мечту юного участника «Елки желаний» исполнил генеральный директор ведущего застройщика Академического района Екатеринбурга Сергей Ланцов, присоединившись к благотворительной всероссийской акции. Просьба ребенка к Деду Морозу, написанная на открытке, была размещена на елке, установленной в офисе застройщика и основателя восьмого района столицы Урала — АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), сообщает пресс-служба компании.

Гендиректор девелопера Академического района Екатеринбурга Сергей Ланцов принял участие в акции «Елка желаний»
Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

В рамках всероссийской акции любой сотрудник компании-девелопера мог снять с елки шар с письмом от ребенка, чтобы осуществить его желание в канун Нового года или Рождества. Первым пример для своих коллег подал гендиректор «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов: он наугад выбрал письмо, став исполнителем желания двенадцатилетнего Романа, который хотел получить в подарок спортивный инвентарь. Гантели, которые «загадал» подрастающий спортсмен, уже прибыли к своему владельцу в село Русский Потам Ачитского района.

«Мы желаем Роману здоровья, сил, терпения, ловкости, а также новых побед и достижений! Гордимся, что у наших земляков достойные увлечения и полезные мечты!», — отметил гендиректор компании-основателя Академического района.

Сергей Ланцов также призвал всех взрослых подключиться к исполнениям желаний юных участников акции, подчеркнув, что «Елка желаний» важна для детей и подростков, так как позволяет им поверить в чудо. Отметим, что в 2024 году благодаря уральской «Елке желаний!» были исполнены новогодние мечты 10 тыс. детей.
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