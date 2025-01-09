Уральские предприятия ЕВРАЗа подписали новые коллективные договоры на 2025-2027 годы

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК подписали новые коллективные договоры на 2025-2027 годы. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отнощений «Урал» горно-металлургического холдинга.«Новые коллективные договоры утверждают расширенный перечень социальных гарантий. Документы приняты после серьезного совместного с профсоюзом анализа эффективности всех социальных программ. Вместе мы продолжим повышать качество их реализации. Наши соглашения — показатель эффективного социального партнерства с профсоюзными комитетами предприятий», — подчеркнул вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.Профсоюзы и работодатели зафиксировали намерения сохранять стабильность производств, повышать эффективность работы предприятий и продолжить совместные усилия по привлечению и удержанию квалифицированных сотрудников. Расширены программы льгот и социальной поддержки коллективов.В дополнение к коллективным договорам впервые по инициативе всех профсоюзных организаций подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную работу работодателя и профсоюзов при разработке и реализации инициатив, касающихся социально-трудовых отношений, тесное сотрудничество по реализации и повышению качества основных социальных программ.В новых договорах унифицированы разделы оплаты труда, льгот и гарантий для всех предприятий ЕВРАЗа. Документы описывают условия роста заработной платы.При подготовке новых коллективных договоров учтены пожелания металлургов и горняков. В частности, увеличены размеры льгот и материальной помощи, возросли выплаты по программе «Ветеран», изменены условия предоставления оздоровительных путевок. Продолжится финансирование программ ремонтов помещений непроизводственного назначения, бесплатной доставки работников на корпоративных автобусах, поддержки молодых сотрудников и женщин.Как и в предыдущие годы, средства будут выделены на культурно-массовые и спортивные мероприятия и ремонт объектов социальной сферы.Пересмотрена программа «Питание», затраты на нее будут увеличены более чем на 200 млн руб. Расширена жилищная программа.Коллективные договоры подтверждают обеспечение всех сотрудников предприятий полисом ДМС со страховым покрытием 150 тыс. руб. в год на каждого. Работникам доступны углубленные профессиональные медосмотры с расширенным перечнем исследований для выявления заболеваний на ранних стадиях. Компания сохраняет систему страхования работников от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.На конференциях по подписанию коллективных договоров присутствовало более 500 представителей всех цехов и подразделений ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК.За три года на мероприятия по улучшению условий труда на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК было направлено около 3,7 млрд руб.