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09.01.2025

В Екатеринбурге в ближайшие дни сохранится теплая погода

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Во второй половине недели в Екатеринбурге сохранится аномально теплая погода. Об этом сообщает департамент информполитики города со ссылкой на данные Уральского УГМС.

Днем 9 января ожидается температура от нуля до плюс двух градусов. 10 января синоптики обещают до минус одного градуса. 11 января столбик термометра опустится до минус двух градусов. В эти дни ожидается сильный юго-западный и западный ветер до 7-12 м/с, с порывами до 15 м/с.

В будние дни прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. В четверг возможен мокрый снег.
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