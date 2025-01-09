В Екатеринбурге в ближайшие дни сохранится теплая погода

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. В Свердловской области к выходным дожди закончатся и установится теплая погода. Об этом ...15.08.2024 В Свердловской области до конца недели ожидается теплая дождливая погода
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2024. Свердловчан до конца недели ожидает теплая и дождливая погода. Об этом сообщается на ...26.02.2024 На предстоящей неделе днем в Екатеринбурге будет около нуля градусов
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. На предстоящей неделе ожидается относительно теплая погода. В Свердловской области днем ...19.02.2024 В Свердловской области к середине недели ожидаются ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В середине текущей недели на Среднем Урале ожидаются ночные заморозки. Температура в ...27.11.2023 К середине недели в Свердловской области похолодает до минус 11 градусов
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. К середине недели на Среднем Урале похолодает до минус 11 градусов. На всей территории ...