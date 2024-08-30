Россияне за 11 месяцев купили подержанные автомобили на сумму 6,3 трлн рублей

Материалы по теме

За семь месяцев 2024 года россияне потратили на покупку подержанных автомобилей 3,8 трлн рублей

УрБК, Москва, 30.08.2024. За семь месяцев 2024 года россияне потратили на покупку автомобилей со вторичного рынка 3,8 ...

Траты россиян на приобретение новых автомобилей в 2024 году выросли вдвое

УрБК, Москва, 29.07.2024. За первые шесть месяцев 2024 года россияне приобрели новые автомобили на общую сумму, которая ...

В 2023 году россияне потратили на покупку новых легковых авто свыше 3 трлн рублей

УрБК, Москва, 15.02.2024. В 2023 году жители РФ потратили на покупку легковых автомобилей рекордную сумму — 8,976 трлн ...

Россияне в декабре купили новые автомобили на сумму 385 млрд рублей

УрБК, Москва, 23.01.2024. В декабре 2023 года россияне потратили на покупку новых легковых машин 384,7 млрд руб., что ...

Траты россиян на новые автомобили по итогам 8 месяцев сократились на 23%

УрБК, Москва, 24.09.2015. За 8 месяцев 2015 года россияне потратили на новые автомобили 1 трлн 135 млрд руб., что на ...