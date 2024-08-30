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Россияне за 11 месяцев купили подержанные автомобили на сумму 6,3 трлн рублей

УрБК, Москва, 27.12.2024. За 11 месяцев 2024 года россияне купили подержанные автомобили на сумму 6,3 трлн руб. Это больше, чем за весь прошлый год (5,8 трлн руб.). Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».

В ноябре 2024 года граждане потратили на машины 585 млрд руб., что почти на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ноябре 40% всех расходов на автомобили пришлось на машины возрастом от 10 лет и старше, что составило 234,8 млрд руб. Это на 22,6% больше, чем годом ранее. Примерно 30% от общего объема затрат было направлено на приобретение автомобилей в возрасте до 5 лет (179 млрд рублей; +9,9%). Остальные 171,1 млрд рублей ушли на покупку машин в возрасте от 5 до 9 лет (+20,7%).
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