На Среднем Урале планируют по итогам года ввести в эксплуатацию 3,3 млн кв. м жилья

На Среднем Урале в рамках программы с 2018 года построили около 2,3 млн кв. м жилья ...03.10.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на пленарном заседании 100+ TechnoBuild назвал приоритетные направления развития региона
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пленарном заседании форума 100+ ...15.05.2024 В Академическом районе Екатеринбурга будет построена новая котельная мощностью 180 Гкал/ч
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. ПАО «Т Плюс» получит заем в размере 1,8 млрд руб. с использованием инфраструктурных ...01.02.2024 В Свердловской области в 2024 году планируется построить свыше 3,3 млн кв. метров жилья
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства Свердловской области 1 февраля ...19.03.2014 В Свердловской области могут начать массовое строительство квартир эконом-класса по федеральной программе «Жилье для российской семьи»
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2014. В Свердловской области могут начать массовое строительство квартир эконом-класса по ...