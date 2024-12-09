На Среднем Урале планируют по итогам года ввести в эксплуатацию 3,3 млн кв. м жилья

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2024. С начала текущего года на Среднем Урале было введено в строй 3,2 млн кв. м жилья, сообщает департамент информационной политики региона.



Результаты выполнения национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги» в Свердловской области были подведены на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителя председателя правительства. В мероприятии принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Как следует из отчета, за этот год в регионе было построено 3,2 млн кв. м жилья, что превышает первоначальный план на 200 тыс. кв. м. К завершению года региональные власти надеются достигнуть отметки в 3,3 млн кв. м. В рамках федеральной программы «Стимул» в Академическом районе Екатеринбурга была построена новая школа. Кроме того, в 2025 году планируется завершить строительство двух объектов улично-дорожной сети в микрорайоне Солнечный.