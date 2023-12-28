С Новым годом и Рождеством!

Уважаемые читатели! Дорогие коллеги!Все мы с нетерпением ждем наступления новогодних праздников. Сейчас самое подходящее время, чтобы подвести итоги года, оценить наши достижения и обозначить цели на будущее. Для некоторых 2024 год оказался успешным, другие не смогли полностью реализовать свои идеи. Однако любой человек может найти для себя что-то хорошее, доброе и светлое.Благодаря экономическим изменениям в стране перед нами открылись новые возможности. Более половины российских работодателей в 2024 году увеличили зарплаты своим сотрудникам. Это дало многим семьям шанс укрепить свое финансовое положение и осуществить покупки, которые раньше казались недосягаемыми.Низкий уровень безработицы и кадровый голод создали условия, позволяющие большому числу людей осуществить свою давнюю мечту — сменить профессиональную деятельность и овладеть новой профессией.Благодаря аномально высоким процентным ставкам в экономике население получило уникальную возможность разместить свои средства в банке под 20-23% годовых, обеспечивая тем самым сохранность и прирост своих сбережений с минимальным риском.Конечно, наряду с успехами возникли и серьезные вызовы. Главные проблемы для населения связаны с высокой инфляцией и ослаблением курса рубля. Бизнес испытывает трудности из-за нехватки квалифицированных работников, увеличения производственных затрат и высоких ставок по кредитам.Тем не менее, несмотря на эти трудности, общая экономическая ситуация остается устойчивой. Население и бизнес быстро адаптируются к новым условиям, растет спрос на товары и услуги, а в ряде отраслей наблюдается значительный подъем производства.Редакция ИАА «УралБизнесКонсалтинг» поздравляет всех своих читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем вам воплотить в жизнь новые планы, мечты и надежды! Пусть 2025-й год станет началом нового этапа, полного ярких событий и счастливых мгновений!Желаем вам в полной мере использовать представленные возможности, достичь поставленных целей и заложить основу для будущих побед!Мы вернемся к вам 9 января 2025 года.