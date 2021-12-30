С Новым годом и Рождеством!

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Уважаемые читатели! Дорогие коллеги!2023 год подходит к концу, совсем скоро начнутся долгожданные новогодние праздники. Они несут с собой не только радость и вдохновение, но и прекрасную возможность задуматься над прошедшим годом и спланировать будущее.Уходящий год был полон испытаний и вызовов для всех нас. Мы наблюдали и рост уровня инфляции, и резкие скачки цен на социально значимые продукты, и жесткий кадровый дефицит (одновременно с рекордно низким уровнем безработицы). Но были и положительные события. Екатеринбург отметил свой 300-летний юбилей, была открыта капсула времени на Плотинке, а на ее месте замуровали послание потомкам из 2073 года. В район Академический начали ходить трамваи. Горожане избрали новый состав Екатеринбургской городской думы.Редакция ИАА «УралБизнесКонсалтинг» от всего сердца благодарит вас за поддержку и доверие. Каждый день мы старались подготовить для вас максимально полную картину происходящего в Екатеринбурге, Свердловской области и России, проверяя достоверность каждой детали. Надеемся, что мы вас не разочаровали, и в новом году вы вновь будете открывать наш сайт каждый день.В новом году вас ждут новые интересные материалы, актуальные новости и интервью с ведущими экспертами и аналитиками, которые помогут вам получить максимум полезной информации и быть в курсе происходящих событий.От всей души поздравляем всех вас с наступающим Новым годом и великим праздником — Рождеством! Пусть эти дни будут наполнены теплом, радостью и счастьем, пусть каждый из вас найдет в себе силы осуществить заветные мечты и достичь новых высот! Пусть наступающий год откроет для вас новые возможности и достижения. Пусть в каждом дне будет светлая искорка надежды и веры. Пусть ваши мечты сбываются, каждый шаг приносит вам радость!Пускай новый 2024 год ознаменуется для всех нас только приятными событиями и станет началом новой впечатляющей истории успеха!Мы вернемся к вам 9 января 2024 года.