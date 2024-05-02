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Пассажирам аэропорта Кольцово в праздники доступно 80 маршрутов для путешествий

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2024. Пассажирам аэропорта Кольцово в праздники доступно 80 маршрутов для путешествий. Об этом сообщает официальный telegram-канал Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

В новогодние каникулы, с 29 декабря по 15 января, свердловские путешественники смогут посетить 51 российский город и 30 зарубежных.

Среди направлений для любителей отдыха на море присутствуют Египет, Индия, Китай, ОАЭ, Таиланд, Турция и Шри-Ланка.

Также уральцам доступны путешествия в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Белоруссию, Азербайджан, Армению и Грузию.
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