Пассажирам аэропорта Кольцово в праздники доступно 80 маршрутов для путешествий

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. Компания «Уральские авиалинии» уведомила пассажиров об изменениях срока регистрации на ...

«Уральские авиалинии» информируют пассажиров об изменениях срока регистрации на некоторые рейсы из аэропорта Домодедово с 6 мая

В майские праздники из аэропорта Кольцово можно будет вылететь по 27 международным направлениям и по 51 маршруту внутри страны

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. В майские праздники для пассажиров аэропорта Екатеринбурга будет доступно 78 ...