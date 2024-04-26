УрБК, Екатеринбург, 27.12.2024. Пассажирам аэропорта Кольцово в праздники доступно 80 маршрутов для путешествий. Об ...26.04.2024 В майские праздники из аэропорта Кольцово можно будет вылететь по 27 международным направлениям и по 51 маршруту внутри страны
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. В майские праздники для пассажиров аэропорта Екатеринбурга будет доступно 78 ...12.01.2022 Екатеринбургский аэропорт Кольцово в новогодние каникулы обслужил почти 200 тыс. пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2022. Сотрудники международного аэропорта Кольцово подвели итоги работы в новогодние ...15.12.2021 В новогодние праздники из аэропорта Кольцово уральцам будет доступно 79 направлений полетов
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. В новогодние каникулы международный аэропорт Кольцово (управляется УК «Аэропорты ...29.04.2021 Число взлетно-посадочных операций в Кольцово в майские праздники 2020 года сократилось в пять раз
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. В майские праздники 2020 года из-за пандемии COVID-19 число взлетно-посадочных операций ...