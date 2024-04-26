УрБК, Екатеринбург, 27.12.2024. Пассажирам аэропорта Кольцово в праздники доступно 80 маршрутов для путешествий. Об ...

Пассажирам аэропорта Кольцово в праздники доступно 80 маршрутов для путешествий

В майские праздники из аэропорта Кольцово можно будет вылететь по 27 международным направлениям и по 51 маршруту внутри страны

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. В майские праздники для пассажиров аэропорта Екатеринбурга будет доступно 78 ...