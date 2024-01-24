АСИ: Дефицит кадров в России к 2030 году вырастет до 2 млн человек

УрБК, Москва, 26.12.2024. В России к 2030 году дефицит кадров вырастет до 2 млн человек. Об этом в интервью «Известиям» ...24.01.2024 В Минсельхозе спрогнозировали дефицит 30 тысяч работников АПК к 2030 году
УрБК, Москва, 24.01.2024. В Минсельхозе заявили, что нехватка кадров в агромпромышленном комплексе к 2030 году ...04.12.2023 Аналитики прогнозируют рост дефицита кадров в РФ к 2030 году до 2-4 млн человек
УрБК, Москва, 04.12.2023. Дефицит кадров в России к 2030 году вырастет до 2-4 млн человек. Об этом сообщает РИА ...27.10.2023 ЦБ: Дефицит кадров в России продолжает усиливаться
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. Представители Центробанка РФ отметили, что дефицит кадров во всех сферах экономики ...09.03.2023 В России дефицит кадров в строительной сфере и ЖКХ достиг 260 тыс. человек
УрБК, Москва, 09.03.2023. В России дефицит кадров в строительной сфере и ЖКХ составляет около 260 тыс. человек. Об этом ...