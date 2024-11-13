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АСИ: Дефицит кадров в России к 2030 году вырастет до 2 млн человек

УрБК, Москва, 26.12.2024. В России к 2030 году дефицит кадров вырастет до 2 млн человек. Об этом в интервью «Известиям» рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

«По прогнозам Минэкономразвития, до 2030 года спрос на сотрудников будет расти, среднегодовая потребность в кадрах составит порядка 73 млн человек, дефицит кадров достигнет 2 млн», — отметила С. Чупшева.

Она также отметила, что сейчас российским предприятиям не хватает около
1,5 млн человек.

Напомним, что дефицит рабочей силы является одной из основных проблем для промышленников и предпринимателей в последние годы.
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