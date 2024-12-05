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Бензин АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю подорожал на 0,59%

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 16 по 23 декабря 2024 года выросли на 0,59%, до 81,47 руб. за литр, согласно данным Свердловскстата.

Стоимость бензина марки АИ-95 за неделю увеличилась на 0,35%, до 58,59 руб. за литр, марки АИ-92 — на 0,29%, до 54,30 руб., дизельного топлива — на 0,2%, до 70 руб.
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