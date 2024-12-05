Бензин АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю подорожал на 0,59%

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2024. Средние потребительские цены на бензин АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 25 ноября ...31.10.2024 Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,22%
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 на АЗС в Свердловской области с 20 ...19.09.2024 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Среднего Урала за неделю выросли на 0,37%
Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 9 по 16 сентября выросли на 0,37%, ...19.09.2024 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Среднего Урала за неделю выросли на 0,37%
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 9 по ...03.09.2021 Бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,25%
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 23 ...