Аналитики: На рынке труда в 2025 году может завершиться «гонка зарплат»

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. Предприниматели должны инвестировать в повышение производительности труда, покупать высокопроизводительные станки, обучать на них людей, тогда как повышать зарплату уже нет смысла, ведь работать приходится на старом оборудовании. Такое мнение, говоря о перспективах решения проблемы дефицита кадров в 2025 году, высказал в разговоре с корреспондентом УрБК независимый финансовый аналитик Виталий Калугин.



«Есть какой-то потолок, где теряется уже всякая рентабельность из-за высокой стоимости труда. Поэтому если вы завтра будете платить своим станочником 300 тыс. руб. и выше, это означает, что вы просто по рентабельности выжить и не сможете. Если уж платить такие деньги, надо, чтобы сотрудник работал на высокопроизводительном оборудовании», — резюмировал Виталий Калугин.



Член экспертного совета комитета Госдумы по конкуренции Дмитрий Тортев также убежден, что бизнесу придется находить пути сохранения кадров без «гонки зарплат» в условиях дорогих кредитов и адресной господдержки по конкретным отраслям.



«Не исключаю, что некоторые компании проведут оптимизацию, чтобы поднять зарплаты ценным кадрам. Но это будет, например, актуально для строительной отрасли. Другие продолжат повышать ценники на свои услуги, что тоже не выход», — полагает эксперт.



Согласно результатам опроса, проведенного рекрутинговой платформой hh.ru, в 2024 году доля работодателей, увеличивших зарплаты, упала с 68% до 58%, в то время как число тех, кто сократил выплаты, выросло с 1% до 6%.



На 2025 год 63% респондентов прогнозируют повышение зарплат. Из них 42% рассчитывают на увеличение в рамках инфляции, а 21% ориентируются на текущие рыночные условия. Не планируют увеличивать зарплаты 26% работодателей, ожидают уменьшения выплат 4%. Затруднились с прогнозом 6%.