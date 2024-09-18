Аналитики: На рынке труда в 2025 году может завершиться «гонка зарплат»

Эксперты дали оценку перспективам состояния рынка труда в России в 2025 году ...Сегодня, 10:11 Аналитики прогнозируют сохранение проблемы дефицита кадров в экономике в 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. Если в 2025 году не случится существенных геополитических изменений, проблема нехватки ...Вчера, 12:04 Больше половины российских работодателей подняли зарплату своим сотрудникам в 2024 году
58% российских работодателей подняли зарплату своим сотрудникам в 2024 году. Об этом сообщают аналитики платформы ...Вчера, 10:50 Больше половины российских работодателей подняли зарплату своим сотрудникам в 2024 году
УрБК, Москва, 25.12.2024. 58% российских работодателей подняли зарплату своим сотрудникам в 2024 году. Об этом сообщают ...18.09.2024 Минэкономразвития: За четыре года зарплаты россиян увеличатся на 35%
УрБК, Москва, 18.09.2024. Минэкономразвития прогнозирует рост зарплат россиян на 35% в течение четырех лет. Так, доходы ...