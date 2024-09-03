Рынок справится

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. Ассортимент квартир, которые доступны к покупке (объем экспозиции), на рынке новостроек ...

Объем экспозиции на первичном рынке жилья Екатеринбурга за год вырос на 1,3%

Запаса квартир в Екатеринбурге хватит на два-три года

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. Строительная компания «Атомстройкомплекс» подвела итоги деятельности в 2023 году. За ...

«Атомстройкомплекс» ввел в эксплуатацию 290 тыс. 478 кв. метров недвижимости в 2023 году

В Екатеринбурге более половины строящихся объектов недвижимости на «первичке» сдадут не раньше 2025 года

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В Екатеринбурге 56% квартир (8,1 тыс. ед.) в новостройках будут сданы в эксплуатацию в ...