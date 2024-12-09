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Сегодня, 12:02

В России наблюдается переизбыток автомобилей китайского производства

УрБК, Москва, 26.12.2024. В России в конце года наблюдается переизбыток автомобилей китайского производства. Согласно данным компании «Автостат», запасы машин из КНР на складах дилеров и импортеров достигли 200-250 тыс. шт. против 175 тыс. шт. в прошлом году, пишет «Коммерсант».

Запасов автомобилей китайских брендов, имеющихся на складах, предположительно хватит до апреля 2025 года.

По словам экспертов, затоваривание произошло в результате недооценки китайскими автопроизводителями снижения спроса, вызванного ростом ключевой ставки и индексацией утильсбора. Формирование избытка произошло несмотря на продолжающийся на рост продаж.

Объем продаж новых авто в декабре оценивался участниками рынка и экспертами в 120-140 тыс. шт. Согласно прогнозам «Автостата», по итогам года объем рынка достигнет 1,59 млн шт. (+50% за год).

Аналитики также отмечают, что ситуация с затовариванием не приведет к снижению цен. Более того, в 2025 году ожидается рост цен на новые автомобили на 10%.
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