ЦБ временно отменил ограничения по полной стоимости потребительских кредитов

УрБК, Москва, 18.11.2024. Банк России на три месяца отменит ограничение по полной стоимости кредита (ПСК) по кредитным ...22.11.2022 Банк России ограничил выдачу потребительских кредитов
Банк России ввел макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребительским займам. Ограничение коснется банков с ...22.11.2022 Банк России ограничил выдачу потребительских кредитов
УрБК, Москва, 22.11.2022. Банк России ввел макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребительским займам. ...20.09.2022 Банк России намерен ввести ограничения на выдачу потребкредитов и микрозаймов
Банк России намерен с 1 января 2023 года установить количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов ...17.08.2017 Банк России отмечает снижение стоимости потребительского кредитования
УрБК, Москва, 17.08.2017. Банк России наблюдает тенденцию к снижению кредитными организациями и микрофинансовыми ...