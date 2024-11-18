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ЦБ временно отменил ограничения по полной стоимости потребительских кредитов

УрБК, Москва, 26.12.2024. Центробанк отменил ограничения по полной стоимости потребительских кредитов (ПСК) в период с 1 января по 31 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

ЦБ пояснил, что мораторий вводится по причине существенного изменения рыночных условий.

«Стоимость фондирования финансовых организаций достаточно сильно выросла c III квартала 2024 года. Ограничение могло бы привести к сокращению доступности потребительских кредитов (займов) для граждан и увеличить риски манипулирования расчетом ПСК»,— говорится в сообщении Центробанка.

Снятие ограничений действует для банков, кредитных кооперативов, ломбардов, а также для некоторых категорий займов микрофинансовых организаций.

Регулятор отметил, что увеличение долговой нагрузки для заемщиков будет ограничено существующими макропруденциальными лимитами. Ограничение по ПСК сохранится для высокорисковых краткосрочных займов, выдаваемых МФО.
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