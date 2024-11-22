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ММК презентовал корпоративный календарь, посвященный уходящему Году семьи

УрБК, Магнитогорск, 26.12.2024. Благотворительный фонд «Я — женщина» ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) презентовал девятый по счету корпоративный календарь «Жемчужины ММК». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей комбината.

ММК презентовал корпоративный календарь, посвященный уходящему Году семьи
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Авторы проекта подчеркнули, что календарь создан в знак уважения к труду женских династий. Также он посвящен уходящему Году семьи и преемственности поколений.

На 12 страницах календаря — дюжина ярких и эмоциональных фотографий. На его страницах изображены работницы комбината и Группы ММК, которые позировали вместе со своими семьями. В фотосессии участвовали около 60 женщин, а календарь напечатали тиражом 300 экземпляров. Часть календарей пойдет на подарки, а вырученные средства будут переданы на благотворительные цели.

Представители ММК рассказали, что подобные проекты укрепляют корпоративную культуру градообразующего предприятия.
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