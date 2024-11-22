ММК презентовал корпоративный календарь, посвященный уходящему Году семьи

УрБК, Магнитогорск, 22.11.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») презентовал оздоровительные ...03.04.2012 Проект ООО «Единый Расчетный Центр» получил первое место на V Всероссийском конкурсе «Корпоративный календарь — 2012»
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2012. На V Всероссийском конкурсе «Корпоративный календарь — 2012» проект, представленный ООО ...08.12.2010 Студентки из Омска обнажились по примеру своих московских сверстниц
Девушки из Омска обнажили перед властями проблемы региона, сообщает Life News. Передает NEWSru.com. Идея выпустить ...07.10.2010 Будущие журналистки из МГУ подготовили для Путина еще один календарь
Ко дню рождения Владимира Путина в ответ на эротический календарь, опубликованный накануне его 58-летия студентки МГУ ...17.02.2010 ОАО «Уралсвязьинформ» стало победителем конкурса «Корпоративный календарь — 2010» в номинации «Лучший корпоративный календарь»
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2010. Пермское представительство Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) ...