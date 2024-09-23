ЕВРАЗ направил на реализацию благотворительных проектов 2,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. ЕВРАЗ направил 700 тыс. руб. на создание образовательного кластера в детском саду № 208 ...23.12.2022 Лучшим благотворителем в Свердловской области среди предприятий черной металлургии стал ЕВРАЗ НТМК
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. ЕВРАЗ НТМК признали лучшим благотворителем Свердловской области среди предприятий ...05.07.2022 ЕВРАЗ выделит 4,2 млрд рублей на развитие Нижнего Тагила
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2022. Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, губернатор ...28.12.2021 Уральские предприятия ЕВРАЗа вошли в число лучших благотворителей в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2021. ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ Качканарский ГОК вошли в число лучших благотворителей в Свердловской ...13.05.2019 ЕВРАЗ подписал соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2019. ЕВРАЗ подписал трехсторонние соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с ...