ЕВРАЗ направил на реализацию благотворительных проектов 2,5 млрд рублей

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. По итогам 2024 года ЕВРАЗ направил на реализацию благотворительных проектов 2,5 млрд руб., сообщает региональный центр корпоративных отношений горно-металлургического холдинга.Средства, которые выделил холдинг, потратили на поддержку и развитие образовательных программ и учреждений, благоустройство территорий города, помощь учреждениям здравоохранения, культуры и спорта. Благодаря этому ЕВРАЗ НТМК получил звание лучшего благотворителя Свердловской области среди предприятий. В главной номинации «Лучший благотворитель 2024 года» был награжден вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.«ЕВРАЗ НТМК становится лучшим благотворителем Свердловской области уже в восьмой раз. Сегодняшняя награда — это высокая оценка вклада ЕВРАЗа в лучшее будущее Нижнего Тагила и региона в целом», — сказал Д. Новоженов.В рамках трехсторонних соглашений о социально-экономическом сотрудничестве в Нижнем Тагиле был построен мост через городской пруд и была проведена реконструкция Привокзальная площадь с возведенной стелой «Город трудовой доблести». Кроме того, при поддержке ЕВРАЗа рабочие отремонтировали городской Дворец детского и юношеского творчества. Также компания закупила современное медицинское оборудование в Демидовскую городскую больницу и другие медицинские учреждения. Новое аппараты существенно облегчат врачам диагностику и лечение опасных заболеваний.Кроме того, в пяти городских среднеобразовательных школах были открыты инженерные классы, где школьники изучают тонкости промышленных профессий и углубленно занимаются точными науками. В Нижнетагильском технологическом институте УрФУ открыт «Инженерный бакалавриат». Студенты, которые закончили это направление, могут стать сотрудниками ЕВРАЗа.