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Вчера, 17:23

ЕВРАЗ направил на реализацию благотворительных проектов 2,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. По итогам 2024 года ЕВРАЗ направил на реализацию благотворительных проектов 2,5 млрд руб., сообщает региональный центр корпоративных отношений горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ направил на реализацию благотворительных проектов 2,5 млрд рублей
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Средства, которые выделил холдинг, потратили на поддержку и развитие образовательных программ и учреждений, благоустройство территорий города, помощь учреждениям здравоохранения, культуры и спорта. Благодаря этому ЕВРАЗ НТМК получил звание лучшего благотворителя Свердловской области среди предприятий. В главной номинации «Лучший благотворитель 2024 года» был награжден вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«ЕВРАЗ НТМК становится лучшим благотворителем Свердловской области уже в восьмой раз. Сегодняшняя награда — это высокая оценка вклада ЕВРАЗа в лучшее будущее Нижнего Тагила и региона в целом», — сказал Д. Новоженов.

В рамках трехсторонних соглашений о социально-экономическом сотрудничестве в Нижнем Тагиле был построен мост через городской пруд и была проведена реконструкция Привокзальная площадь с возведенной стелой «Город трудовой доблести». Кроме того, при поддержке ЕВРАЗа рабочие отремонтировали городской Дворец детского и юношеского творчества. Также компания закупила современное медицинское оборудование в Демидовскую городскую больницу и другие медицинские учреждения. Новое аппараты существенно облегчат врачам диагностику и лечение опасных заболеваний.

Кроме того, в пяти городских среднеобразовательных школах были открыты инженерные классы, где школьники изучают тонкости промышленных профессий и углубленно занимаются точными науками. В Нижнетагильском технологическом институте УрФУ открыт «Инженерный бакалавриат». Студенты, которые закончили это направление, могут стать сотрудниками ЕВРАЗа.
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