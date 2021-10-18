Студии маникюра в России перестали приносить прибыль

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2021. Спрос на услуги мастеров маникюра в Екатеринбурге за девять месяцев 2021 года вырос на ...17.08.2021 Спрос на услуги красоты в Екатеринбурге за год вырос на 157%
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2021. Спрос на услуги красоты в Екатеринбурге (число запрошенных контактов мастеров на ...18.03.2021 В Челябинске количество салонов красоты за год снизилось на 11,7%
УрБК, Челябинск, 18.03.2021. В Челябинске по состоянию на март текущего года работает 560 салонов красоты, что на 11,7% ...23.04.2018 В Екатеринбурге в 1,5 раза выросло число выставленных на продажу салонов красоты
С сентября по март число работающих салонов красоты, выставленных на продажу в Екатеринбурге, увеличилось на 46% — с 24 ...12.03.2015 В Екатеринбурге в 2014 году закрылось 40 салонов красоты и парикмахерских
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2015. В Екатеринбурге в 2014 году закрылось 40 салонов красоты и парикмахерских. Об этом на ...