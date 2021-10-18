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Студии маникюра в России перестали приносить прибыль

УрБК, Москва, 25.12.2024. Студии маникюра в России перестали приносить прибыль и в ближайшее время могут закрыться, пишет «Коммерсантъ».

«Моностудии, в том числе маникюрные, становятся бесперспективными. В следующем году ожидается закрытие новых студий и сетей», — заявил член Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты Игорь Стоянов.

Мастера объясняют происходящее несколькими факторами: появлением тренда на натуральность и повышением цен на услуги (цена за профессиональный маникюр выросла за год на 12%, достигнув более чем 2,5 тыс. руб. за визит).

Также на снижение спроса повлияла сезонность (люди традиционно откладывают деньги на праздники в декабре) и повышение ключевой ставки. Граждане предпочли положить средства на депозиты, поэтому потребность в бьюти-услугах снизилась.

Скорее всего, деньги могут вернуться в салоны красоты в марте следующего года после окончания срока действия вкладов. Однако этот период ожидания индустрия может не пережить, считает И. Стоянов.

«Ноябрь был достаточно проблематичный для всей индустрии, минус 20% прибыли от октября», — отметил он.

По словам руководителя каталога Franshiza.ru Анны Рождественской, подход к бьюти-бизнесу кардинально меняется.

«Многие, кто рассматривал ранее открытие маникюрного салона либо салона красоты, теперь склоняется в сторону запуска бьюти-коворкинга, когда собственник бизнеса, по сути, не завязан на подборе и удержании персонала, а предоставляет только площадку для работы мастеров», — заявила эксперт.

По оценкам Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, на данный момент в России работают около 320 тыс. мастеров маникюра и порядка 20 тыс. салонов красоты.
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