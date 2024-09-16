УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:16

В Екатеринбурге завершилось объединение двух педагогических университетов

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. В Екатеринбурге завершилось объединение двух вузов — Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) и Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ). Соответствующий приказ издало Министерство просвещения РФ.

Объединенный вуз будет называться УрГПУ. Студентов РГППУ заверили, что все действующие программы, специальности и формы обучения будут сохранены, пишет пресс-служба УрГПУ.

Напомним, что в августе 2024 года Уральский государственный педагогический университет возглавил экс-министр образования региона Юрий Биктуганов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.09.2024 Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов перейдет на пост ректора УрГПУ

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов станет ректором Уральского ...

09.10.2023 Двое преподавателей УрГПУ стали жертвами новой схемы мошенничества

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. Два преподавателя Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) ...

05.10.2023 В Екатеринбурге двое преподавателей УрГПУ перечислили аферистам 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. Аферисты создали страницу в социальной сети и от имени ректора вуза выманили у двух ...

06.11.2015 УрГПУ и РГППУ приняли решение об объединении в опорный университет

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2015. 5 ноября Ученый совет Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) ...

05.11.2015 РГППУ и УрГПУ могут быть объединены в один вуз

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2015. Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ) и ...

Популярные новости
27.11.2024Почему упал курс рубля?26.11.2024В ногу со страной26.11.2024Дмитрий Ионин: Свердловская область уже сейчас играет важную роль в креативной экономике России27.11.2024Оксана Сидлецкая: Рабочие сейчас — это новые «айтишники»18.12.2024Власти Екатеринбурга утвердили план застройки территории вдоль проспекта Космонавтов площадью 4,1 га
Архив новостей
Декабрь 2024 (531)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18