В Екатеринбурге завершилось объединение двух педагогических университетов

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УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. Два преподавателя Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) ...

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УрБК, Екатеринбург, 05.11.2015. Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ) и ...