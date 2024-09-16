В Екатеринбурге завершилось объединение двух педагогических университетов

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов станет ректором Уральского ...09.10.2023 Двое преподавателей УрГПУ стали жертвами новой схемы мошенничества
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. Два преподавателя Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) ...05.10.2023 В Екатеринбурге двое преподавателей УрГПУ перечислили аферистам 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. Аферисты создали страницу в социальной сети и от имени ректора вуза выманили у двух ...06.11.2015 УрГПУ и РГППУ приняли решение об объединении в опорный университет
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2015. 5 ноября Ученый совет Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) ...05.11.2015 РГППУ и УрГПУ могут быть объединены в один вуз
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2015. Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ) и ...