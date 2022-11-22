Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов перейдет на пост ректора УрГПУ

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на пост ...07.12.2016 Назначен министр образования Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2016. Министром общего и профессионального образования Свердловской области назначен Юрий ...28.06.2013 Коротко о событиях дня
В 11.00 в Свердловской государственной академической филармонии (ул. К. Либкнехта, 38 а) пройдет заседание коллегии ...22.03.2011 Министр общего и профессионального образования Свердловской области Сергей Черепанов ушел в отставку
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2011. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин подписал указ № 214-УГ от 21 марта ...01.04.2010 Заместитель главы Красноуфимского городского округа по социальным вопросам Юрий Биктуганов назначен заместителем председателя областного правительства
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2010. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин подписал указ о назначении ...