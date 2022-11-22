Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов перейдет на пост ректора УрГПУ

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов станет ректором Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ). Об этом сообщает Telegram-канал департамента информполитики Свердловской области.



Ю. Биктуганов получил назначение на пост министра в 2011 году. Он был главой регионального министерства образования 13 лет. Биктуганов начал карьеру в качестве директора школы в поселке Саграя, а затем стал заместителем главы Красноуфимска по соцполитике.



За многолетний труд министр был отмечен знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени, а также почетными грамотами президента РФ и главы региона. В 2016 году Ю. Биктуганову присвоили звание «Почетный работник общего образования РФ».