В Екатеринбург сегодня привезут один новый трамвай «Львенок»

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2024. В Екатеринбурге на год раньше завершили строительство нового участка ул. Карасьевской ...09.10.2024 Екатеринбург приобретет в лизинг 12 автобусов-гармошек
Власти Екатеринбурга приобретут в лизинг 12 автобусов-гармошек. Об этом написал в личном Telegram-канале глава города ...09.10.2024 Екатеринбург приобретет в лизинг 12 автобусов-гармошек
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. Власти Екатеринбурга приобретут в лизинг 12 автобусов-гармошек. Об этом написал в ...08.05.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов протестировали новый трехсекционный трамвай
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов ...05.09.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня в прямом эфире ответит на вопросы горожан
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня ответит на вопросы горожан в онлайн-эфире ...