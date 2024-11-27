В Екатеринбург сегодня привезут один новый трамвай «Львенок»

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Власти Екатеринбурга приобретут в лизинг 12 автобусов-гармошек. Об этом написал в личном Telegram-канале глава города ...

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УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. Власти Екатеринбурга приобретут в лизинг 12 автобусов-гармошек. Об этом написал в ...

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УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня ответит на вопросы горожан в онлайн-эфире ...