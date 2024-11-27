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Вчера, 16:24

В Екатеринбург сегодня привезут один новый трамвай «Львенок»

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. В Екатеринбург сегодня привезут один новый трамвай «Львенок». Об этом написал в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

«Он уже прошел обкатку на Невском заводе электрического транспорта. Полностью низкопольный состав имеет одну секцию и способен вместить более 100 пассажиров», — написал А. Орлов.

Ранее стало известно, что администрация Екатеринбурга в 2025 году объявит несколько конкурсов для приобретения 50 новых трамваев.
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