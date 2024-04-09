Администрация Екатеринбурга в 2025 году объявит несколько конкурсов для приобретения 50 новых трамваев

В Екатеринбурге с февраля увеличат зарплаты водителям и кондукторам общественного транспорта на 30%

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. Власти Екатеринбурга в феврале 2025 года намерены поднять заработную плату сотрудникам ...