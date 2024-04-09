Администрация Екатеринбурга в 2025 году объявит несколько конкурсов для приобретения 50 новых трамваев

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. Власти Екатеринбурга в феврале 2025 года намерены поднять заработную плату сотрудникам ...09.04.2024 В Екатеринбург привезли для обкатки новый трехсекционный трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. В Екатеринбург привезли новый трехсекционный трамвай производства Усть-Катавского ...18.01.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил обновленную программу по развитию общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил обновленную муниципальную программу по ...16.12.2022 Екатеринбург планирует принять участие в федеральной программе для приобретения 25 новых трамваев
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. В 2023 году Екатеринбург планирует принять участие в федеральном проекте по обновлению ...28.10.2021 В Екатеринбурге утвердили программу развития общественного транспорта на 2022-2026 годы
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2021. В Екатеринбурге утвердили программу развития общественного транспорта на 2022-2026 ...