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Администрация Екатеринбурга в 2025 году объявит несколько конкурсов для приобретения 50 новых трамваев

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. Власти Екатеринбурга планируют в 2025 году объявить несколько конкурсов для закупки 50 новых трамваев. Об этом в ходе прямой линии с жителями города сообщил глава муниципалитета Алексей Орлов.

По его словам, первый из них будет объявлен в начале следующего года и в рамках него планируется приобрести 15 трехсекционных единиц подвижного состава. Еще 35 единиц будут закуплены в ходе конкурса, который заявят позднее.

«Если по троллейбусам мы очень активно поработали, то теперь настала очередь трамвайного парка, потому что трамвайная сеть у нас одна из самых, наверное, разветвленных и протяженных в стране», — отметил Алексей Орлов, отметив, что средний возраст трамваев в Екатеринбурга превышает 40 лет, и в основном это машины чешского производства, которые эксплуатировалась еще в советское время.

Он пояснил, что для обновления парка общественного транспорта власти города намерены применять все источники финансирования: задействовать средства городского и областного бюджета, а также принимать участие во всех федеральных программах,

«Обновление подвижного состава не производилось многие, многие годы. К большому сожалению, этот вопрос сегодня стоит очень и очень остро. Поэтому вот такие примерно у нас планы на следующий год. Жители заметят разницу очень быстро», — заявил глава города.

Напомним, что на улучшение транспортного обслуживания горожан в 2025 году предусмотрено 12 млрд руб. Предполагается, что 2 млрд руб. пойдут на обновление подвижного состава, 10 млрд руб. — на поддержку и обеспечение работы транспорта.
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