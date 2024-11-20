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«МегаФон»: Свердловчане стали чаще писать электронные письма Деду Морозу

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. Свердловчане стали чаще писать электронные письма Деду Морозу. Активность жителей Среднего Урала на сайтах для отправления праздничных посланий за год выросла на 35%. Об этом сообщают аналитики «МегаФона» на основе анализа обезличенного трафика на официальных интернет-ресурсах российского Деда Мороза.

«МегаФон»: Свердловчане стали чаще писать электронные письма Деду Морозу
Фото: Дина Павленко

Загадывать желания жители региона начали в ноябре — перед Днем рождения Деда Мороза. В декабре активность на тематических сайтах выросла в 3,5 раза. Чаще всего письма пишут в среду и четверг — в эти дни трафик значительно превышает среднесуточный.

Жители Среднего Урала не только стали чаще писать послания, но и больше посещать главную резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. В нынешнем году свердловчане использовали в этом городе на 60% больше трафика и потратили на голосовые звонки в два раза больше минут, чем в прошлом году.
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