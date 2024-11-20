«МегаФон»: Свердловчане стали чаще писать электронные письма Деду Морозу

Фото: Дина Павленко

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. Свердловчане стали чаще писать электронные письма Деду Морозу. Активность жителей Среднего Урала на сайтах для отправления праздничных посланий за год выросла на 35%. Об этом сообщают аналитики «МегаФона» на основе анализа обезличенного трафика на официальных интернет-ресурсах российского Деда Мороза.Загадывать желания жители региона начали в ноябре — перед Днем рождения Деда Мороза. В декабре активность на тематических сайтах выросла в 3,5 раза. Чаще всего письма пишут в среду и четверг — в эти дни трафик значительно превышает среднесуточный.Жители Среднего Урала не только стали чаще писать послания, но и больше посещать главную резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. В нынешнем году свердловчане использовали в этом городе на 60% больше трафика и потратили на голосовые звонки в два раза больше минут, чем в прошлом году.