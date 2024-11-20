«МегаФон»: Свердловчане стали чаще писать электронные письма Деду Морозу

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2024. Жители Свердловской области стали чаще выбирать гибкий график и удаленную работу. В ...02.07.2024 «МегаФон»: Свердловчане стали чаще пользоваться сервисами для онлайн-знакомств
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. Жители Свердловской области тратят на 20% больше интернет-трафика на платформах для ...25.12.2023 «МегаФон»: Жители Свердловской области стали чаще посещать резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. Жители Свердловской области чаще других уральцев посещали Великий Устюг за последние ...08.06.2023 «МегаФон»: Мобильный ТВ-трафик в Свердловской области вырос на 45% за год
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Интернет-трафик на сайтах цифровых каналов в Свердловской области за год вырос на 45%, ...25.11.2010 Деда Мороза подключили к сотовой связи «Мегафон»
Первым абонентом нового офиса «МегаФона» за Полярным кругом стал Российский Дед Мороз. Подключение состоялось сегодня в ...