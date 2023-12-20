«МегаФон»: Жители Свердловской области стали чаще посещать резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. Жители Свердловской области чаще других уральцев посещали Великий Устюг за последние несколько месяцев. Такие выводы сделали эксперты «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных по перемещениям абонентов, проживающих на Урале. Вторую позицию делят туристы из ХМАО и ЯНАО, а на третьем месте расположился Пермский край. Также в число лидеров попала Челябинская область, сообщает пресс-служба сотового оператора.



Так, с начала осени число свердловчан, посетивших вотчину главного героя Нового года в Великом Устюге, увеличилось более чем в два раза. Ожидается, что рост продолжится и в начале следующего года.



При посещении новогодней резиденции жители Свердловской области активно пользуются мессенджерами и социальными сетями. В среднем в Великом Устюге каждый житель региона расходует более 820 МБ интернет-трафика.



Чтобы путешественники без ограничений могли делиться фото- и видеопосланиями из резиденции Деда Мороза, «МегаФон» заранее построил там инфраструктуру связи. А для оперативной отправки писем главному герою праздника через цифровые сервисы в Свердловской области с начала года компания улучшила связь более чем в 56 крупных городах и небольших населенных пунктах региона.