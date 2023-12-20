«МегаФон»: Жители Свердловской области стали чаще посещать резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. Термальные курорты Тюменской области осенью 2023 года посетило на 20% больше туристов ...15.10.2015 Компания «МегаФон» за прошедший год на 60% увеличила 4G-покрытие
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2015. За последние 12 месяцев компания «МегаФон» увеличила зону покрытия 4G еще на 35 новых ...18.11.2011 18 ноября Дед Мороз празднует день рождения
В России 18 ноября торжественно зажгут первую новогоднюю елку - Дед Мороз отмечает свой день рождения. В своей вотчине ...25.11.2010 Деда Мороза подключили к сотовой связи «Мегафон»
Первым абонентом нового офиса «МегаФона» за Полярным кругом стал Российский Дед Мороз. Подключение состоялось сегодня в ...21.12.2009 Лидерами популярности становятся сайты новогодней тематики
По данным экспертов ООО «УГМК-Телеком» в декабре наиболее популярными ресурсами стали сайты, связанные с новогодней ...