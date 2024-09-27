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«Атомстройкомплекс» начал отделочные работы в новой детской поликлинике в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. Специалисты «Атомстройкомплекса» начали отделочные работы в новой поликлинике детской городской клинической больницы №9 в Заречном микрорайоне Екатеринбурга, сообщает пресс-служба уральского девелопера.

«Атомстройкомплекс» начал отделочные работы в новой детской поликлинике в Екатеринбурге
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Строители закончили кладочные работы и на 90% перекрыли крышу здания новой поликлиники. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой в помещениях. Кроме того, ведутся работы по монтажу инженерных сетей.

Уточняется, что интерьер медицинского учреждения будет выполнен в светлой цветовой гамме, с детской игровой зоной в фойе. В здании также предусмотрена система для обеззараживания воздуха и система кондиционирования.

«Чтобы обеспечить комфортное проведение отделочных работ, уже в ноябре был закрыт контур и подано отопление в здание, запущен ИТП. Прокладка теплотрассы и подключение к городским теплосетям выполнены в срок благодаря налаженному взаимодействию со специалистами Екатеринбургской теплосетевой компании», — отметила руководитель проектов «Атома» Светлана Горбанева.

Отметим, что новая поликлиника общей площадью 7 500 кв. м будет обслуживать 25 педиатрических участков в две смены. Строительных работы планируют завершить к 2025 году. «Атомстройкомплекс» сдаст объект с завершенной отделкой и комплексом оборудования, который необходим для работы врачей. Новое медицинское учреждение рассчитано на 500 посещений в смену. Оно строится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
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