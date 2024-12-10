Екатеринбургская гордума одобрила в окончательном чтении бюджет города на 2025 год

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. Депутаты Екатеринбургской городской думы одобрили в окончательном чтении проект бюджета города на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.



Основной финансовый документ муниципалитета представил депутатам глава Екатеринбурга Алексей Орлов.



По итогам за принятие бюджета проголосовали 27 депутатов. Один — против, один — воздержался, еще один — не голосовал.



Согласно прогнозам городских властей, доходы муниципальной казны составят: в 2025 году — 87,5 млрд руб., в 2026 — 88 млрд руб., в 2027 — 91,4 млрд руб. Расходы в 2025 году запланированы в размере 90,5 млрд руб., в 2026 — 91 млрд руб., в 2027 — 92,6 млрд руб.



Приоритетными направлениями по-прежнему будут являться реализация нацпроектов и развитие городской среды. В частности, на улучшение транспортного обслуживания предусмотрено 12 млрд руб., а на образование, молодежную политику, культуру и спорт планируется потратить в общей сложности 54 млрд руб.