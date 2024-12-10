Екатеринбургская гордума одобрила в окончательном чтении бюджет города на 2025 год

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. Депутаты Екатеринбургской городской думы одобрили в первом чтении проект бюджета города ...06.12.2024 В Екатеринбурге уточнили параметры бюджета на 2025 год
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2024. Бюджетная комиссия гордумы рассмотрела проект бюджета Екатеринбурга на 2025 год и ...29.11.2024 Жители Екатеринбурга поддержали проект бюджета на 2025 год
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2024. Жители Екатеринбурга в ходе общественных слушаний поддержали проект бюджета на 2025 год ...12.12.2023 Гордума Екатеринбурга приняла бюджет города на 2024 год в первом чтении
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. В ходе очередного, седьмого, заседания депутаты Екатеринбургской городской думы сегодня ...08.12.2023 Профильная комиссия гордумы Екатеринбурга одобрила бюджет муниципалитета на 2024 год
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. Комиссия по бюджету и экономической политике Екатеринбургской городской думы одобрила ...