УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:35

Екатеринбургская гордума одобрила в окончательном чтении бюджет города на 2025 год

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. Депутаты Екатеринбургской городской думы одобрили в окончательном чтении проект бюджета города на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Основной финансовый документ муниципалитета представил депутатам глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

По итогам за принятие бюджета проголосовали 27 депутатов. Один — против, один — воздержался, еще один — не голосовал.

Согласно прогнозам городских властей, доходы муниципальной казны составят: в 2025 году — 87,5 млрд руб., в 2026 — 88 млрд руб., в 2027 — 91,4 млрд руб. Расходы в 2025 году запланированы в размере 90,5 млрд руб., в 2026 — 91 млрд руб., в 2027 — 92,6 млрд руб.

Приоритетными направлениями по-прежнему будут являться реализация нацпроектов и развитие городской среды. В частности, на улучшение транспортного обслуживания предусмотрено 12 млрд руб., а на образование, молодежную политику, культуру и спорт планируется потратить в общей сложности 54 млрд руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.12.2024 Екатеринбургская гордума в первом чтении одобрила бюджет города на 2025 год

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. Депутаты Екатеринбургской городской думы одобрили в первом чтении проект бюджета города ...

06.12.2024 В Екатеринбурге уточнили параметры бюджета на 2025 год

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2024. Бюджетная комиссия гордумы рассмотрела проект бюджета Екатеринбурга на 2025 год и ...

29.11.2024 Жители Екатеринбурга поддержали проект бюджета на 2025 год

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2024. Жители Екатеринбурга в ходе общественных слушаний поддержали проект бюджета на 2025 год ...

12.12.2023 Гордума Екатеринбурга приняла бюджет города на 2024 год в первом чтении

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. В ходе очередного, седьмого, заседания депутаты Екатеринбургской городской думы сегодня ...

08.12.2023 Профильная комиссия гордумы Екатеринбурга одобрила бюджет муниципалитета на 2024 год

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. Комиссия по бюджету и экономической политике Екатеринбургской городской думы одобрила ...

Популярные новости
27.11.2024Почему упал курс рубля?26.11.2024В ногу со страной26.11.2024Дмитрий Ионин: Свердловская область уже сейчас играет важную роль в креативной экономике России27.11.2024Оксана Сидлецкая: Рабочие сейчас — это новые «айтишники»18.12.2024Власти Екатеринбурга утвердили план застройки территории вдоль проспекта Космонавтов площадью 4,1 га
Архив новостей
Декабрь 2024 (510)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18