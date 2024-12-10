Екатеринбургская гордума в первом чтении одобрила бюджет города на 2025 год

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2024. Бюджетная комиссия гордумы рассмотрела проект бюджета Екатеринбурга на 2025 год и ...29.11.2024 Жители Екатеринбурга поддержали проект бюджета на 2025 год
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2024. Жители Екатеринбурга в ходе общественных слушаний поддержали проект бюджета на 2025 год ...26.12.2023 Гордума Екатеринбурга утвердила бюджет города на 2024 год
Депутаты Екатеринбургской городской думы 26 декабря утвердили проект бюджета города на 2024 год и плановый период ...12.12.2023 Гордума Екатеринбурга приняла бюджет города на 2024 год в первом чтении
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. В ходе очередного, седьмого, заседания депутаты Екатеринбургской городской думы сегодня ...06.12.2022 Гордума Екатеринбурга приняла в первом чтении бюджет города
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. Гордума Екатеринбурга в первом чтении приняла проект бюджета города на 2023 год и ...