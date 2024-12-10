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10.12.2024

Екатеринбургская гордума в первом чтении одобрила бюджет города на 2025 год

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. Депутаты Екатеринбургской городской думы одобрили в первом чтении проект бюджета города на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. «За» принятие основного документа муниципалитета проголосовал 31 народный избранник, один высказался против и один воздержался.

Согласно прогнозам городских властей, которые на заседании озвучила директор департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева, доходы муниципальной казны составят: в 2025 году — 87,5 млрд руб., в 2026 — 88 млрд руб., в 2027 — 91,4 млрд руб. Расходы в 2025 году запланированы в размере 90,5 млрд руб., в 2026 — 91 млрд руб., в 2027 — 92,6 млрд руб.

По ее словам, приоритетными направлениями по-прежнему будут являться реализация нацпроектов и развитие городской среды. В частности, на улучшение транспортного обслуживания предусмотрено 12 млрд руб., а на образование, молодежную политику, культуру и спорт планируется потратить в общей сложности 54 млрд руб.

Стоит отметить, что ранее проект главного финансового документа был рассмотрен и одобрен всеми профильными комиссиями гордумы. Кроме того, проект бюджета был поддержан горожанами по итогам публичных слушаний.
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