Строительство второй очереди кампуса УрФУ в Екатеринбурге перешло «экватор»

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе посещения выставки 100+ ...

В Екатеринбурге вторая очередь кампуса УрФУ готова на 45%

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга на 45% завершено строительство второй ...