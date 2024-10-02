Строительство второй очереди кампуса УрФУ в Екатеринбурге перешло «экватор»

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе посещения выставки 100+ ...20.09.2024 В Екатеринбурге вторая очередь кампуса УрФУ готова на 45%
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга на 45% завершено строительство второй ...04.07.2024 Строительство нового кампуса УрФУ в Екатеринбурге завершено на 60%
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. В Екатеринбурге строительство новых зданий Института экономики и управления, Института ...11.07.2023 В Екатеринбурге началось строительство второй очереди нового кампуса УрФУ
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. В Екатеринбурге началось строительство здания института радиоэлектроники и ...07.07.2023 В Екатеринбурге стартовала подготовка строительной площадки нового кампуса на базе УрФУ
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. В Екатеринбурге началась подготовка площадки для строительства нового кампуса на базе ...