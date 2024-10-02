УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:49

Строительство второй очереди кампуса УрФУ в Екатеринбурге перешло «экватор»

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. В Екатеринбурге строительство второй очереди кампуса Уральского федерального университета (УрФУ) перешло «экватор». Рабочие приступили к черновой и чистовой отделке, а также к монтажу инженерных систем. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Речь идет о новых учебных корпусах, расположенных в микрорайоне Новокольцовский, общей площадью 100 тыс. кв. м. Здания предназначены для Института радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РтФ), Института экономики и управления (ИнЭУ), а также Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ). Новые здания вместят около 9 тыс. студентов и учеников лицея. Работы на строительной площадке каждый день ведут более 1 тыс. человек.

«За зимние месяцы планируем по максимуму провести отделочные работы, а уже весной начнем процесс технологичного оснащения основного аудиторного фонда. Он включает в себя установку современного мультимедийного оборудования, интерактивных досок и других умных систем. Особое внимание уделяется эргономике и комфортной обстановке для студентов и преподавателей. Уверен, что создание таких условий значительно повысит качество образовательного процесса и сделает обучение более эффективным», — сообщил представитель застройщика, первый заместитель генерального директора «Синара-Девелопмент» Данил Значков.

Напомним, что проект строительства сети из 25 кампусов в рамках национального проекта «Наука и университеты» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. С инициативой создания кампуса для главного уральского вуза выступил глава региона Евгений Куйвашев.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.10.2024 Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву представили макет кампуса УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе посещения выставки 100+ ...

20.09.2024 В Екатеринбурге вторая очередь кампуса УрФУ готова на 45%

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга на 45% завершено строительство второй ...

04.07.2024 Строительство нового кампуса УрФУ в Екатеринбурге завершено на 60%

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. В Екатеринбурге строительство новых зданий Института экономики и управления, Института ...

11.07.2023 В Екатеринбурге началось строительство второй очереди нового кампуса УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. В Екатеринбурге началось строительство здания института радиоэлектроники и ...

07.07.2023 В Екатеринбурге стартовала подготовка строительной площадки нового кампуса на базе УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. В Екатеринбурге началась подготовка площадки для строительства нового кампуса на базе ...

Популярные новости
27.11.2024Почему упал курс рубля?26.11.2024В ногу со страной26.11.2024Дмитрий Ионин: Свердловская область уже сейчас играет важную роль в креативной экономике России27.11.2024Оксана Сидлецкая: Рабочие сейчас — это новые «айтишники»18.12.2024Власти Екатеринбурга утвердили план застройки территории вдоль проспекта Космонавтов площадью 4,1 га
Архив новостей
Декабрь 2024 (510)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18