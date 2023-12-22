УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:43

В Екатеринбурге на время праздников введут особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. В Екатеринбурге на время праздников введут особый противопожарный режим. Об этом распорядился глава города Алексей Орлов на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает департамент информполитики Екатеринбурга.

«На Новый год значительно вырастает риск возникновения пожаров. Жители массово покупают, хранят и используют пиротехнику. Чтобы защитить екатеринбуржцев, считаю необходимым ввести в городе особый противопожарный режим — соответствующее постановление подпишу на неделе. Повышенные требования безопасности будут действовать с 28 декабря», — заявил Алексей Орлов.

Также в ходе заседания председатель комитета административных органов администрации Екатеринбурга Евгений Клюжин представил итоги года по обеспечения пожарной безопасности. Он отметил, что за прошедший год было зафиксировано 6 лесных и 30 ландшафтных пожаров на площади 1,9 га и 9,12 га соответственно.

Сотрудниками МЧС и муниципалитета было предпринято 1 тыс. 200 патрулирований, проведено 9 тыс. 800 профилактических бесед и роздано 20 тыс. листовок. Также во многих образовательных и культурных учреждениях города были установлены системы сигнализации, оповещения и управления эвакуацией. Городом было закуплено множество средств пожаротушения, в том числе более 100 ранцевых огнетушителей, пожарные рукава и другое оборудование.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.12.2023 В Екатеринбурге на месяц установили особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. С 22 декабря 2023 года по 22 января 2024 года в Екатеринбурге действует особый ...

16.08.2023 В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. В Екатеринбурге отменен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление ...

23.12.2022 В Екатеринбурге введен особый противопожарный режим на время новогодних праздников

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. В Екатеринбурге введен особый противопожарный режим на праздничный период. Такое ...

21.10.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отменил особый противопожарный режим на территории муниципалитета

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение отменить особый противопожарный режим ...

25.07.2012 На территории Екатеринбурга продолжает действовать особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2012. На территории Екатеринбурга в целях снижения риска пожаров на лесных территориях ...

Популярные новости
27.11.2024Почему упал курс рубля?26.11.2024В ногу со страной26.11.2024Дмитрий Ионин: Свердловская область уже сейчас играет важную роль в креативной экономике России27.11.2024Оксана Сидлецкая: Рабочие сейчас — это новые «айтишники»18.12.2024Власти Екатеринбурга утвердили план застройки территории вдоль проспекта Космонавтов площадью 4,1 га
Архив новостей
Декабрь 2024 (482)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18