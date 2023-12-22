В Екатеринбурге на время праздников введут особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. С 22 декабря 2023 года по 22 января 2024 года в Екатеринбурге действует особый ...16.08.2023 В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. В Екатеринбурге отменен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление ...23.12.2022 В Екатеринбурге введен особый противопожарный режим на время новогодних праздников
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. В Екатеринбурге введен особый противопожарный режим на праздничный период. Такое ...21.10.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отменил особый противопожарный режим на территории муниципалитета
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение отменить особый противопожарный режим ...25.07.2012 На территории Екатеринбурга продолжает действовать особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2012. На территории Екатеринбурга в целях снижения риска пожаров на лесных территориях ...