В Екатеринбурге на время праздников введут особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. В Екатеринбурге на время праздников введут особый противопожарный режим. Об этом распорядился глава города Алексей Орлов на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает департамент информполитики Екатеринбурга.



«На Новый год значительно вырастает риск возникновения пожаров. Жители массово покупают, хранят и используют пиротехнику. Чтобы защитить екатеринбуржцев, считаю необходимым ввести в городе особый противопожарный режим — соответствующее постановление подпишу на неделе. Повышенные требования безопасности будут действовать с 28 декабря», — заявил Алексей Орлов.



Также в ходе заседания председатель комитета административных органов администрации Екатеринбурга Евгений Клюжин представил итоги года по обеспечения пожарной безопасности. Он отметил, что за прошедший год было зафиксировано 6 лесных и 30 ландшафтных пожаров на площади 1,9 га и 9,12 га соответственно.



Сотрудниками МЧС и муниципалитета было предпринято 1 тыс. 200 патрулирований, проведено 9 тыс. 800 профилактических бесед и роздано 20 тыс. листовок. Также во многих образовательных и культурных учреждениях города были установлены системы сигнализации, оповещения и управления эвакуацией. Городом было закуплено множество средств пожаротушения, в том числе более 100 ранцевых огнетушителей, пожарные рукава и другое оборудование.