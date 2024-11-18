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Уральские бренды «Атом» и PROSTO Jewelry представили новогоднее украшение с работой известного художника

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. Девелопер «Атом» и ювелирная компания PROSTO Jewelry представили совместно разработанное новогоднее украшение с работой известного екатеринбургского художника Тимофея Ради «Кто мы?», «Откуда?», «Куда мы?». Об этом сообщает пресс-служба «Атома».

Украшение представляет из себя брелок для ключей в виде бирки с надписью. Создано изделие из серебра 925 пробы. Основа его концепции — новые открытия и инсайты, вдохновленные вопросами на бирке. По словам дизайнера украшения Даши Сафоновой, вопросы «Кто мы?», «Откуда?», «Куда мы?» — одни из тех, что определяют идентичность человека. Также с помощью данного брелка можно загадывать новогодние желания, отмечают его создатели.

«Конец года — традиционное время подводить итоги и планы. Кто-то в этом году переехал в новую квартиру, а кто-то приобрел строящуюся или только начал строить планы о ее покупке. Мы решили взять узнаваемый силуэт знакомого многим предмета — бирки для ключей, и придать ей более глубокий смысл и назначение, сделав инструментом саморефлексии. В какой форме ее провести — определить свое место в системе координат, подвести итоги, прописать планы или просто загадать желание — личный выбор каждого», — пояснил креативный и бренд директор «Атома» Никита Харисов.

Ранее ювелиры PROSTO и застройщик «Атом» уже выпускали коллекцию украшений «Свобода». В нее вошли серьги и кольца, которые также можно купить на сайте ювелирной компании.

Приобрести данное украшение в подарок себе или близким можно на сайте магазина PROSTO.
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