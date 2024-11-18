Уральские бренды «Атом» и PROSTO Jewelry представили новогоднее украшение с работой известного художника

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2024. В исторический день рождения Екатеринбурга в сети опубликовали новый видеоклип о городе ...31.10.2024 «Атомстройкомплекс» запускает премию в честь уральского художника Б.У.Кашкина
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2024. «Атомстройкомплекс» запускает премию в честь уральского художника Б.У.Кашкина — ...31.01.2023 «Атомстройкомплекс» получил награду от администрации Екатеринбурга за украшение улицы Красноармейской
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. «Атомстройкомплекс» занял третье место в конкурсе на лучшее новогоднее украшение ...24.08.2022 «Атомстройкомплекс» выпустил коллекцию ювелирных изделий «Свобода»
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. «Атомстройкомплекс» совместно с компанией Prosto Jewrly выпустил коллекцию ювелирных ...16.11.2017 На аукционе продали бриллиант за 34 млн долл. США
На аукционе Christie's продано украшение с уникальным безупречно чистым бриллиантом весом в 163 карата, передает РИА ...