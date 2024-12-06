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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил «Атомстройкомплексу» диплом премии «Еловая ветвь-2024» за новогоднее украшение города

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил «Атомстройкомплексу» диплом премии «Еловая ветвь-2024» за новогоднее украшение города. Церемония вручения состоялась в креативном кластере «Домна». Всего на конкурс было подано 400 заявок в 21 номинации от разных предприятий. «Атом» уже несколько лет подряд входит в первую тройку застройщиков, лучше всего украшающих столицу Урала на Новый год, сообщает пресс-служба девелопера.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил «Атомстройкомплексу» диплом премии «Еловая ветвь-2024» за новогоднее украшение города

«Почти три десятка лет «Атомстройкомплекс» создает поводы любить Екатеринбург, возводя здесь комфортные дома, передовые школы и поликлиники, театры и спортивные объекты, делая город удобным и интересным. Наш коллектив активно включается в общегородские инициативы, связанные с повышением привлекательности города для жителей, нацеленные на создание возможностей для самореализации и творчества горожан. Ведь в городе, который любишь, хочется жить и работать», — отметила директор департамента управления персоналом компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.

«Атом» каждый Новый год занимается украшением собственных стройплощадок, а также устанавливает новогодние елки в подшефных социальных учреждениях. На нынешние праздники строители организовали украшение елки, сохраненной на стройплощадке школы № 314 в Пионерском районе. Офис компании на ул. Белинского также был празднично украшен. Темой новогоднего оформления стали сказы Бажова. Входная группа была украшена огнями, имитирующими самоцветы, а на козырьке главного офиса установлен олень Серебряное копытце.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил «Атомстройкомплексу» диплом премии «Еловая ветвь-2024» за новогоднее украшение города

Отметим, что девелопер также установил елку в недавно построенном им детсаду на ул. Краснолесье и организовал поздравления для детей из центра развития «Эврика» в том же микрорайоне. За это застройщик получил благодарность от главы администрации Академического района Николая Смирнягина.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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