Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил «Атомстройкомплексу» диплом премии «Еловая ветвь-2024» за новогоднее украшение города. Церемония вручения состоялась в креативном кластере «Домна». Всего на конкурс было подано 400 заявок в 21 номинации от разных предприятий. «Атом» уже несколько лет подряд входит в первую тройку застройщиков, лучше всего украшающих столицу Урала на Новый год, сообщает пресс-служба девелопера.«Почти три десятка лет «Атомстройкомплекс» создает поводы любить Екатеринбург, возводя здесь комфортные дома, передовые школы и поликлиники, театры и спортивные объекты, делая город удобным и интересным. Наш коллектив активно включается в общегородские инициативы, связанные с повышением привлекательности города для жителей, нацеленные на создание возможностей для самореализации и творчества горожан. Ведь в городе, который любишь, хочется жить и работать», — отметила директор департамента управления персоналом компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.«Атом» каждый Новый год занимается украшением собственных стройплощадок, а также устанавливает новогодние елки в подшефных социальных учреждениях. На нынешние праздники строители организовали украшение елки, сохраненной на стройплощадке школы № 314 в Пионерском районе. Офис компании на ул. Белинского также был празднично украшен. Темой новогоднего оформления стали сказы Бажова. Входная группа была украшена огнями, имитирующими самоцветы, а на козырьке главного офиса установлен олень Серебряное копытце.Отметим, что девелопер также установил елку в недавно построенном им детсаду на ул. Краснолесье и организовал поздравления для детей из центра развития «Эврика» в том же микрорайоне. За это застройщик получил благодарность от главы администрации Академического района Николая Смирнягина.