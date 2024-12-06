Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил «Атомстройкомплексу» диплом премии «Еловая ветвь-2024» за новогоднее украшение города

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2024. «Атомстройкомплекс» к новогодним праздникам украсил квартал в центре Екатеринбурга в ...14.12.2023 На стройплощадке «Атомстройкомплекса» в Екатеринбурге украсили гирляндами восьмиметровую ель
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Строители компании «Атомстройкомплекс» нарядили к Новому году восьмиметровую ель на ...31.01.2023 «Атомстройкомплекс» получил награду от администрации Екатеринбурга за украшение улицы Красноармейской
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. «Атомстройкомплекс» занял третье место в конкурсе на лучшее новогоднее украшение ...22.12.2022 Компания «Атомстройкомплекс» к Новому году украсила стройплощадки, свой офис и улицу Красноармейскую в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. Компания «Атомстройкомплекс» в преддверии Нового года украсила стройплощадки, свой офис ...02.02.2022 «Атомстройкомплекс» стал победителем ежегодного конкурса «Новогодний Екатеринбург — 2022»
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2022. Комплекс апартаментов «Свобода Residence» компании «Атомстройкомплекс» стал победителем ...