ММК увеличил долю закупаемого российского оборудования до 86%

УрБК, Магнитогорск, 18.11.2024. 21 ноября 2024 года Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») проведет День ...22.04.2024 Специалисты ММК на форуме Smart Mining & Metals 2024 в Москве обсудили вопросы импортозамещения цифровых систем планирования ресурсов
УрБК, Магнитогорск, 22.04.2024. Специалисты Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») приняли участие в ...09.06.2022 Представитель ММК выступил на XII Всероссийском саммите «Корпоративные закупки — 2022: SUMMER CAMP»
УрБК, Магнитогорск, 09.06.2022. Старший менеджер управления категорийных закупок Магнитогорского металлургического ...13.06.2019 ММК одержал победу в конкурсе «Лучшие закупочные практики-2018»
УрБК, Магнитогорск, 13.06.2019. Магнитогорский металлургический комбинат стал одним из победителей I Всероссийского ...05.10.2018 ММК перевел закупки услуг по ремонту оборудования на электронную торговую площадку B2B-Center
УрБК, Магнитогорск, 05.10.2018. Магнитогорский металлургический комбинат перевел закупки услуг по ремонту оборудования ...