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ММК увеличил долю закупаемого российского оборудования до 86%

УрБК, Магнитогорск, 23.12.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») в 2024 году увеличил долю закупаемого оборудования от российских поставщиков с 71% до 86%. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

ММК увеличил долю закупаемого российского оборудования до 86%
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Руководящий состав ММК озвучил эти показатели на форуме «Промышленные закупки 2024» в Москве. В этом году основной темой конгресса стала модернизация решений в сфере закупок в условиях нестабильности рынка. Кроме того, эксперты обсудили вопросы по направлениям импортозамещения и автоматизации. С докладами по этим темам от имени ПАО «ММК» выступили представители Управления категорийных закупок — старший менеджер группы по разработке и реализации категорийных стратегий по оборудованию, МТР и услугам Татьяна Буянкина и старший менеджер группы аналитики и сопровождения процессов материально-технического обеспечения Дмитрий Камнев.

По мнению специалистов, уход зарубежных компаний с рынка привел к увеличению доли российских поставщиков и росту числа китайских партнеров-производителей ММК. В настоящее время последние производят 11% оборудования и вспомогательных материалов для предприятия. Большую часть зарубежной номенклатуры удалось заместить российскими аналогами. Так, отечественные заводы разработали валковые подшипники, химические препараты для прокатного производства, полимерные краски.
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