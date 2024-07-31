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Свердловские власти одобрили продажу 100% акций Агентства по развитию рынка продовольствия

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2024. Заксобрание Свердловской области одобрило приватизацию АО «Агентство по развитию рынка продовольствия». 100% акций компании передадут в частную собственность. «За» проголосовал 31 депутат, «против» — 7. Стоимость акций компании оценивается в 858,6 млн руб., пишет «Коммерсант».

Отметим, что Агентство было создано в 1992 году по распоряжению главы областной администрации с целью формирования и развития рынка продовольственных товаров на территории региона. Ему принадлежат Карпинский, Нижнетуринский и Качканарский хлебокомбинаты, а также Первомайский мукомольный завод.

Отмечается, что свердловские законодатели в ходе того же заседания одобрили продажу 25% акций Ирбитского молочного завода. Их стоимость оценивается в 673,74 млн руб.
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