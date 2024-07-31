Свердловские власти одобрили продажу 100% акций Агентства по развитию рынка продовольствия

Акции Ирбитского молочного завода проданы на торгах за 1,2 млрд рублей

Рабочие ООО «Первомайский мукомольный завод» обратились к областным властям с жалобами на действия ГУП СО «Агентство по развитию рынка продовольствия»

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2012. Рабочие ООО «Первомайский мукомольный завод» обратились с открытым письмом к ...