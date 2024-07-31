Свердловские власти одобрили продажу 100% акций Агентства по развитию рынка продовольствия

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2024. Правительство Свердловской области планирует приватизировать 100% акций АО «Агентство ...16.10.2023 Акции Ирбитского молочного завода проданы на торгах за 1,2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Московская компания ООО «Смартпроект», связанная с Группой «Синара», выкупила 49% акций ...03.04.2015 Приостановлена эмиссия акций «Агентство по развитию рынка продовольствия»
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2015. Уральским главным управлением Центрального банка Российской Федерации 02.04.2015 ...03.08.2012 Срок приостановки ООО «Первомайский мукомольный завод» составит 90 дней
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2012. Исполняющий обязанности руководителя Уральского управления Ростехнадзора Анатолий ...31.07.2012 Рабочие ООО «Первомайский мукомольный завод» обратились к областным властям с жалобами на действия ГУП СО «Агентство по развитию рынка продовольствия»
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2012. Рабочие ООО «Первомайский мукомольный завод» обратились с открытым письмом к ...