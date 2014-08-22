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Сегодня, 14:54

В Екатеринбурге устанавливают 13 новых паркоматов

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2024. В Екатеринбурге планируется установка дополнительных 13 паркоматов, что увеличит их общее количество до 86, сообщает пресс-служба администрации города.

Так, на ул. Горького, 29, уже появилось одно новое устройство для оплаты парковки. Еще восемь автоматов появятся на улицах уральской столицы до конца недели. Остальные четыре устройства установят до 25 декабря.

После завершения монтажа всех паркоматов специалисты займутся их подключением и настройкой. Работы будут завершены к концу года.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге создали еще 2,4 тыс. платных парковочных мест.
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