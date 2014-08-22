В Екатеринбурге устанавливают 13 новых паркоматов

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В Екатеринбурге в скором времени появится 36 новых паркоматов

Администрация Екатеринбурга объявила тендер на закупку 36 паркоматов на сумму 25 млн руб., сообщает пресс-служба ...

Власти города выделили 25 млн рублей на новые паркоматы

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2014. Администрация Екатеринбурга объявила тендер на закупку 36 паркоматов на сумму 25 млн ...

В Екатеринбурге установили первые 17 паркоматов

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2013. В Екатеринбурге сегодня начался монтаж платной парковочной системы. В 17 точках на ...

Первые паркоматы появятся в центре Екатеринбурга в декабре 2013 года

Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга ...

Первые паркоматы установят в центре Екатеринбурга в декабре 2013 года

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2013. Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети ...