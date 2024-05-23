УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:28

ФАС запретила автоэкспертам делать прогнозы о ценах на бензин

УрБК, Москва, 20.12.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запретила автоэкспертам делать прогнозы о ценах на бензин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По мнению специалистов антимонопольной службы, прогнозы экспертов могут оказать существенное влияние на стоимость топлива в будущем году. По этой причине ведомство отправило предупреждение нескольким экспертам по автомобильному рынку. Одним из них является президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Ранее стало известно, что средние потребительские цены на дизельное топливо на АЗС в Свердловской области за последнюю неделю выросли на 0,68%. Бензин марки АИ-98 в регионе подорожал на 0,46%, марки АИ-92 — на 0,4%, марки АИ-95 — на 0,38%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.05.2024 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,42%

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 13 ...

15.01.2024 Цены на бензин марки АИ-95 на АЗС Свердловской области с конца декабря выросли на 0,64%

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с ...

09.07.2021 Бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,09%

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2021. Средние потребительские цены на дизельное топливо на АЗС в Свердловской области с 28 ...

01.07.2021 Бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,11%

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2021. Средние потребительские цены на дизельное топливо на АЗС в Свердловской области с 21 по ...

18.06.2021 Бензин марки АИ-95 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,2%

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2021. Средние потребительские цены на дизельное топливо на АЗС в Свердловской области с 7 по ...

Популярные новости
27.11.2024Почему упал курс рубля?26.11.2024В ногу со страной26.11.2024Дмитрий Ионин: Свердловская область уже сейчас играет важную роль в креативной экономике России22.11.2024Михаил Хорьков о конкуренции на рынке новостроек Екатеринбурга27.11.2024Оксана Сидлецкая: Рабочие сейчас — это новые «айтишники»
Архив новостей
Декабрь 2024 (447)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18