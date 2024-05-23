ФАС запретила автоэкспертам делать прогнозы о ценах на бензин

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УрБК, Екатеринбург, 18.06.2021. Средние потребительские цены на дизельное топливо на АЗС в Свердловской области с 7 по ...